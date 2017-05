May 17 Grupo Bolivar SA :

* Said on Monday to propose FY 2015 dividend of 71.00 Colombian pesos ($0.0234) per share per month

* To pay out extraordinary dividend of 43 pesos per share

