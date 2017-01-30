Jan 30 Alexandria Real Estate Equities Inc
* QTRLY ADJUSTED FUNDS FROM OPERATIONS $1.42 PER SHARE
* ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. REPORTS FOURTH
QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016 FINANCIAL AND OPERATING
RESULTS
* Q4 REVENUE $249.2 MILLION
* SEES FY 2017 FUNDS FROM OPERATIONS PER SHARE $5.90 TO
$6.10
* FY2017 FFO PER SHARE VIEW $6.02 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 FFO PER SHARE VIEW $1.42 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC QTRLY LOSS PER SHARE
$0.31
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