April 4 XTRANET GRUPPEN I STOCKHOLM AB (PUBL):
* LIQUIDATES UNPROFITABLE PARTS OF GROUP
* DECIDED TO CLOSE PART OF GROUP WORKING WITH FIBER CONTRACTS, WHICH MEANS THAT STAFF
WORKING IN THAT PART OF BUSINESS WILL BE GIVEN NOTICE AND OFFICES IN SUNDSVALL AND GOTHENBURG
ARE CLOSED DOWN
* FUTURE ACTIVITIES ARE TO BUILD EXALT COMPANIES
* CARRIES OUT RIGHTS ISSUE OF 7.9 MILLION SWEDISH CROWNS WITH POSSIBILITY OF OVERALLOTMENT
OF 1.5 MILLION CROWNS
* SUBSCRIPTION PRICE IN ISSUE IS 0.55 CROWN PER SHARE
Source text: bit.ly/2o5DYj3
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)