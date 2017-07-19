FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 days ago
BRIEF-Cenergy Holdings portfolio co wins turnkey contract in Greece
#RamNathKovind
#CompanyResults
#PhilipMorrisFiles
#Technology
#TheWiderImage
#Monsoon
#Slideshows
Sections
Featured
RIL first-quarter profit up 9 percent, tops estimates
Earnings
RIL first-quarter profit up 9 percent, tops estimates
In beer halls and boardrooms, Brexit diaspora gets organised
Brexit
In beer halls and boardrooms, Brexit diaspora gets organised
Philip Morris woos young Indian adults
Reuters Investigates
Philip Morris woos young Indian adults
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 19, 2017 / 7:00 AM / 2 days ago

BRIEF-Cenergy Holdings portfolio co wins turnkey contract in Greece

1 Min Read

July 19 (Reuters) - CENERGY HOLDINGS SA:

* SAID ON TUESDAY FULGOR, A SUBSIDARY OF HELLENIC CABLES, AWARDED TURNKEY CONTRACT

* CONTRACT TO PROVIDE ENEL GREEN POWER HELLAS WITH SUBMARINE CABLE INTERCONNECTION TO THE GREEK NATIONAL GRID FOR THE KAFIREAS ONSHORE WIND COMPLEX LOCATED AT KARYSTOS, EVIA, GREECE

* HELLENIC CABLES IS A PORTFOLIO COMPANY OF CENERGY HOLDINGS

* PROJECT EXECUTION WILL COMMENCE IN 2017 WHILE INSTALLATION OPERATIONS ARE SCHEDULED TO COMMENCE WITHIN THE FIRST QUARTER OF 2018

Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.