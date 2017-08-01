FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a day ago
BRIEF-Hellenic Exchanges H1 net profit shrinks to EUR 1.5 mln
#RBIPolicyReview
#Apple
#SpecialReports
#TopNews
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Strongman trades trump democratic deficits in 2017
Markets
Strongman trades trump democratic deficits in 2017
Duterte calls North Korea's Kim a "fool" over nuclear ambitions
ASIA
Duterte calls North Korea's Kim a "fool" over nuclear ambitions
Kohli confirms Rahul's return
SPORTS
Kohli confirms Rahul's return
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 1, 2017 / 6:31 AM / a day ago

BRIEF-Hellenic Exchanges H1 net profit shrinks to EUR 1.5 mln

1 Min Read

August 1 (Reuters) - HELLENIC EXCHANGES ATHENS STOCK EXCHANGE SA :

* REPORTED ON MONDAY, H1 CONSOLIDATED NET AFTER TAX PROFITS OF THE GROUP AMOUNTED TO EUR 1.5 MLN VERSUS EUR 3.2 MLN REDUCED BY 52 PERCENT

* THE H1 TURNOVER OF THE GROUP WAS EUR 13 MLN VERSUS EUR 14.9 MLN IN Η1 2016, REDUCED BY 12 PERCENT

* IN Η1 2017 AVERAGE DAILY TRADED VALUE WAS EUR 58.9 MLN COMPARED TO EUR 76 MLN, A 22 PCT REDUCTION.

* THE AVERAGE CAPITALIZATION OF THE GREEK CAPITAL MARKET INCREASED BY 15.7 PCT COMPARED TO Η1 2016 ( EUR 47.5 BILLION VS EUR 41.1 BILLION)

* MARKET LIQUIDITY, AS MEASURED BY TURNOVER VELOCITY, DROPPED TO 31% IN H1 2017 COMPARED TO 46.3% IN H1 2016, WHILE AVERAGE DAILY VOLUME WAS 85.5 MLN SHARES COMPARED TO 127.3 MLN SHARES

Source text : bit.ly/2w0Dn3P Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.