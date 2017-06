* Cimpor resiliente em contexto crise financeira

* Suspense actividade M&A suporta cimenteira

Por Daniel Alvarenga

LISBON, 14 Nov A cimenteira Cimpor é a 'top pick' dos gestores de fundos e activos em Novembro pelo terceiro mês consecutivo, beneficiando da expectativa de 'merger & acquisition' (M&A) e dos seus fundamentais que têm mostrado uma grande resiliência na actual crise financeira e económica, segundo uma poll.

A Cimpor recebeu três dos cinco votos possíveis nesta Poll de gestores de fundos e activos.

Em segundo lugar, com dois votos, ficou a Galp Energia.

Os restantes votos foram para Millennium bcp, EDP-Energias de Portugal, Banco Espírito Santo, BPI, Portugal Telecom, Jerónimo Martins, Sonaecom e Portucel .

"A Cimpor mantém-se há muitos meses em suspenso a aguardar pela tão comentada operação pública de aquisição (OPA) dos seus principais accionistas brasileiros", sublinhou Tiago Ribeiro Pereira, que gere um fundo de investimento no Banco Carregosa assente em pressupostos técnicos.

Em Outubro as empresas brasileiras Camargo Correa e Votorantim, os dois maiores accionistas da Cimpor, negaram notícias que estariam a negociar um take over sobre a cimenteira.

Os analistas têm frisado que a relação entre estas duas empresas será insustentável a prazo e poderá levar a uma divisão de activos da Cimpor, que poderá ser antecedida por um take over conjunto.

"Verdade ou não, o certo é que a acção sobe sustentadamente, bem como os seus resultados operacionais e suas vendas e isso faz da empresa um caso de sucesso num mercado e país 8Portugal) em crise", disse Tiago Pereira.

As acções da Cimpor subiram 3,6 pct desde o início de 2011, contra a queda de cerca de 24 pct do índice de referência PSI20.

"Reforçamos a nossa aposta na Cimpor. No cenário negativo deverá servir como refúgio, enquanto num cenário positivo não deverá ficar muito aquém do PSI20", disse Emanuel Vieira, gestor de activos da GoldenBroker.

Jorge Guimarães, gestor de fundos do Banif, sublinhou ainda que a Cimpor beneficia da sua forte exposição ao crescimento dos mercados emergentes.

Os resultados dos nove meses do grupo mostraram que o Brasil continua a ser o 'motor de crescimento'. Registou-se um aumento de 7,4 pct nas vendas de cimento e clínquer no Brasil, com um crescimento de 18 pct no volume de negócios para 526 ME e uma subida de 15,6 pct no EBITDA.

ENTRADA NOVOS LÍDERES ITÁLIA E GRÉCIA DETERMINANTES NOVEMBRO

José Santos Teixeira, gestor de fundos da Optimize, acredita que a saída dos líderes desacreditados na Grécia e Itália irá permitir resolver os problemas políticos nestes países e dar alguma confiança aos mercados.

"Acredito que será criado um "bazooka fund" destinado aos financiamentos de mais longo prazo, que se traduzirá para Portugal, em financiamento adicional de 30.000 ME para 'limpar' dívidas das empresas públicas à banca", disse José Teixeira.

Este fim de semana o ex-Comissário Europeu, Mário Monti, foi indigitado Primeiro Ministro de Itália e tem como foco principal restaurar a confiança dos mercados na terceira maior economia da zona euro, que é demasiado grande para poder ser ajudada com um 'bailout'.

Os yields das obrigações italianas a 10 anos seguem a negociar nos 6,5 pct, em níveis ainda elevados mas distantes do valor acima dos 7 pct que tocou na semana passada.

"O que falta aqui é um papel forte do Banco Central Europeu (BCE), a política monetária como está a ser desenvolvida agora não vai levar a lado nenhum", disse Sérgio Candeias, gestor de fundos do BPI.

"O BCE terá de dar dois socos na mesa e dizer que e necessário alguma forma de quantitative easing para a Europa, embora ainda não se saiba bem em que moldes isso vai acontecer", afirmou.

GESTORES QUE PARTICIPARAM DESTA POLL

BPI.....................................Sérgio Candeias

Optimize...............................José Santos Teixeira

Golden Broker..........................Emanuel Vieira

Banif..................................Jorge Guimarães

Banco Carregosa........................Tiago Ribeiro Pereira

(Editado por Sérgio Gonçalves)