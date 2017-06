LISBOA, 13 Dez O PSI20 segue a negociar no vermelho, pressionado pelas quedas da banca, em contraciclo com a recuperação das bolsas europeias mas com as preocupações dos investidores em torno da crise de dívida soberana a limitar os ganhos, disseram dealers.

* Na Europa, os principais índices recuperam das quedas de ontem, as maiores das últimas três semanas, e seguem com subidas entre 0,1 pct e 0,5 pct. O euro avança 0,13 pct para 1,3203 dólares.

"O movimento de ontem (nas bolsas) leva-nos a um nível um pouco mais realista e podemos ver os mercados (hoje) a recuperar um pouco", salientou Giles Watts, chefe de equities no City Index.

"De qualquer forma, não daria muita importância a isso. Há muito nervosismo no mercado e, caso as subidas não sejam suportadas nalguma coisa em concreto, os investidores deverão fazer mais valias no final do dia", frisou.

* Ontem, as três maiores agências de notação financeira mundiais -- Moody's, Fitch e Santand & Poor's -- criticaram a pouca abrangência das medidas de combate à crise de dívida soberana, sinalizado novos downgrades aos ratings de vários países europeus no início de 2012.

* Da Cimeira europeia, da semana passada, saíram medidas de maior disciplina orçamental para os Estados-membro da zona euro, tendo sido também acordados 200.000 milhões de euros (ME) em empréstimos bilaterais com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

No entanto, a oposição do Reino Unido travado a alteração ao Tratado, necessária para avançar com a tão almejada união fiscal. Acresce que os investidores receiam os riscos de execução na falta de alterações efectivas ao Tratado.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia voltaram a subir esta manhã, tendo a taxa de juro das Obrigações do Tesouro italianas, a 10 anos, avançado 17 pontos base (pb) para 6,77 pct e a espanhola subido 12 bp para 5,93 pct.

A taxa de juro da Obrigações de Tesouro portuguesas, a 10 anos, segue nos 13,21 pct de 12,99 pct no fecho de ontem.

* O índice PSI20 desce 0,34 pct para 5.397,84 pontos, com 10 títulos em queda, oito subidas e dois inalterados, tendo-se negociado 20 milhões de acções, ou 5,3 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca portuguesa segue no vermelho, com os pares europeus. O BPI desce 2,72 pct para 0,5 euros, o Banco Espírito Santo cai 3,27 pct para 1,093 euros, o Millennium bcp recua 3,33 pct para 0,116 euros enquanto o Banif segue estável nos 0,371 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para a banca recua 1,29 pct.

* A Brisa cai 1,28 pct para 2,39 euros, a Portugal Telecom desce 0,88 pct para 4,61 euros e a EDP-Energias de Portugal perde 0,28 pct para 2,461 euros.

A eléctrica negociou ontem em contraciclo com as pares e foi o único título da praça portuguesa a encerrar em alta, a beneficiar do processo de reprivatização em curso.

Fontes próximas do processo disseram à Reuters que os quatro operadores estrangeiros que integravam a 'short list' de candidatos à compra dos últimos 21,35 pct que o Estado tem no capital da EDP entregaram 'ofertas vinculativas' à Parpública, com o preço e projecto industrial.

* Os futuros norte-americanos seguem no vermelho e apontam para um abertura negativa em Wall Street, no dia em que as atenções dos investidores estão voltadas para a reunião da Reserva Federal dos EUA, com decisão sobre taxas de juro às 1915 TMG.

* O barril de brent para Janeiro valoriza 0,35 pct para 107,63 euros e o de crude soma 0,18 pct para 97,95 dólares. (Por Patricia Vicente Rua)