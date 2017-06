(Repete para USN correcto)

LISBOA, 13 Dez O défice público de Portugal deverá cair para um valor inferior a 4,5 pct do PIB em 2011, abaixo da meta inicial de 5,9 pct, mas com uma receita extraordinária da transferência de fundos de pensões da banca para o Estado, disse o primeiro ministro.

"Teremos conseguido menos porque, possivelmente, o valor do défice não deverá ficar em mais de 4,5 pct", adiantou Pedro Passos Coelho, numa entrevista em video ao jornal Correio da Manhã, quando questionado sobre a meta de um défice de 5,9 pct do Produto Interno Bruto (PIB) em 2011.

A 2 de Dezembro, o Governo aprovou esta transferência de cerca de 6.000 milhões de euros (ME) de fundos de pensões de bancos portugueses para a esfera estatal, encaixando uma receita extraordinária, embora signifique responsabilidades futuras para o Estado.

Assim, Portugal conseguirá alcançar um défice inferior ao 'target' de 5,9 pct imposto no 'bailout' da União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2011, que compara com os 9,8 pct de défice de 2010.

No entanto, como a 'troika' não permite que o Governo volte a usar medidas 'one off', em 2012 Portugal terá realmente de fazer o maior esforço de redução do défice em três décadas de Democracia para cortá-lo num montante equivalente áqueles 6.000 ME e atingir a meta efectiva de 4,5 pct. (Por Sérgio Gonçalves e Daniel Alvarenga; Editado por Filipa Cunha Lima)