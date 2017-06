LISBOA, 13 Dez O índice PSI20 inverteu para terreno positivo, tal como os pares europeus, com a Galp Energia a ser alvo de uma forte pressão compradora após uma fase de sobrevenda, que os operadores consideram infundada.

"A inversão do PSI20 tem só a ver com a Galp", adiantou Fátima Frazão, trader do Banif.

"A Galp tem estado demasiado sobrevendida, sem razão, e a probabilidade de ser eleita 'top pick' para 2012 pelas casas de investimento é altíssima. A Galp tem crescimento lá fora e os fundamentais comparam favoravelmente com os pares", acrescentou.

Alertou, porém, para o facto do mercado português estar ilíquido: "com estes volumes, basta um investidor entrar a fazer uma posição que vemos logo uma variação destas".

* Foram negociadas cerca de 500 mil acções da Galp, a subirem 3,95 pct para 11,70 euros.

* O PSI20 sobe 0,1 pct para 5.420,21 pontos, com seis títulos em alta, 13 em queda e um estável, tendo-se negociado 60 milhões de acções, ou 28 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o BPI desce 3,31 pct para 0,497 euros, o Banco Espírito Santo cai 4,07 pct para 1,093 euros, o Millennium bcp recua 3,33 pct para 0,116 euros, enquanto o Banif sobe 0,27 pct para 0,371 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para a banca cai 0,11 pct.

* Na Europa, os principais índices ganham até 1,3 pct, num 'rebound' técnico liderado pelo sector da extração de minérios.

* Ontem, as bolsas mundiais foram muito penalizadas pelo facto das três maiores agências de notação financeira mundiais -- Moody's, Fitch e Santand & Poor's -- terem criticado a falta de abrangência das medidas de combate à crise de dívida soberana, sinalizado novos downgrades aos ratings de vários países europeus no início de 2012.

Da Cimeira europeia, da semana passada, saíram medidas de maior disciplina orçamental para os Estados-membro da zona euro, tendo sido também acordados 200.000 milhões de euros (ME) em empréstimos bilaterais com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

No entanto, a oposição do Reino Unido travado a alteração ao Tratado, necessária para avançar com a tão almejada união fiscal. Acresce que os investidores receiam os riscos de execução na falta de alterações efectivas ao Tratado.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia voltaram a subir esta manhã, tendo a taxa de juro das Obrigações do Tesouro italianas, a 10 anos, avançado 17 pontos base (pb) para 6,77 pct e a espanhola subido 12 bp para 5,93 pct.

A taxa de juro da Obrigações de Tesouro portuguesas, a 10 anos, segue nos 13,21 pct de 12,99 pct no fecho de ontem.

* Tal como as praças europeias, também os futuros norte-americanos inverteram para o 'verde', fazendo antever uma abertura em alta de Wall Street, com os investidores a aguardarem a decisão de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed).

* O barril de brent para Janeiro valoriza 0,99 pct para 108,31 euros e o de crude soma 0,71 pct para 98,47 dólares. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)