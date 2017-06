LISBOA, 13 Dez O índice PSI20 fechou em queda, com a Galp Energia em contraciclo, após uma sessão volátil das bolsas europeias, divididas entre a incorporação de mais downgrades no horizonte e um movimento de rebound técnico, segundo operadores.

As três maiores agências de notação financeira mundiais -- Moody's, Fitch e Santand & Poor's -- têm criticado a falta de abrangência das medidas de combate à crise de dívida soberana, sinalizando novos downgrades dos ratings de vários países europeus no início de 2012.

Da Cimeira europeia, da semana passada, saíram medidas de maior disciplina orçamental para os Estados-membro da zona euro, tendo sido também acordados 200.000 milhões de euros (ME) em empréstimos bilaterais com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

No entanto, a oposição do Reino Unido travou a alteração ao Tratado, necessária para avançar com a tão almejada união fiscal.

* A acrescer à pressão sobre os mercados, a chanceler alema, Angela Merkel, reiterou a sua oposição a um reforço do Mecanismo de Estabilização Financeira.

"Os comentários de Merkel levaram os investidores a tirarem posições de cima da mesa muito rapidamente", disse Joshua Raymond, analista da City Index.

"Também observámos volumes mais baixos, o que torna os movimentos mais exagerados", acrescentou.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia voltaram hoje a subir, tendo a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos avançado 17 pontos base (pb) para 6,77 pct e das espanholas subido 12 bp para 5,93 pct.

A taxa de juro da OT portuguesas a 10 anos segue nos 13,21 pct de 12,99 pct ontem.

* O euro desvaloriza 0,89 pct para 1,3070 dólares, próximo do mínimo de dois meses face à moeda norte-americana.

* A maioria dos índices bolsistas europeus encerraram com quedas entre 0,2 pct e 1,4 pct, excepto o FTSE inglês, que subiu 1,15 pct, com as petrolíferas a destacarem-se pela positiva devido à subida dos preços do crude nos mercados internacionais.

* O barril de brent para Janeiro valoriza 1,79 pct para 109,19 dólares o barril e o de crude soma 2,12 pct para 99,86 dólares, impulsionados pelos receios que a crescente instabilidade geopolítica no Irão possa levar a uma interrupção do abastecimento de petróleo ao Ocidente.

* A Galp foi um dos dois únicos títulos a encerrar em alta na praça nacional, tendo valorizado 3,78 pct para 11,68 euros, tendo 1,4 milhões de títulos trocado de mãos.

"A Galp tem estado demasiado sobrevendida, sem razão, e a probabilidade de ser eleita 'top pick' para 2012 pelas casas de investimento é altíssima. A Galp tem crescimento lá fora e os fundamentais comparam favoravelmente com os pares", disse Fátima Frazão, trader do Banif.

Alertou, porém, para o facto do mercado português estar ilíquido: "com estes volumes, basta um investidor entrar a fazer uma posição que vemos logo uma variação destas".

* O PSI20 caiu 1,35 pct para 5.342,66 pontos, com 18 títulos em queda e dois em alta, tendo-se negociado 105 milhões de acções, ou 71,2 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o BPI desceu 6,61 pct para 0,48 euros, o Banco Espírito Santo caiu 5,31 pct para 1,07 euros, o Millennium bcp recuou 6,67 pct para 0,112 euros e o Banif cedeu 5,12 pct para 0,352 euros. O índice europeu DJ Stoxx para a banca deslizou 0,66 pct.

* Também em forte queda, a Brisa, a EDP-Energias de Portugal e a Jerónimo Martins desvalorizaram entre 2 pct e 3 pct.

* Em Wall Street, o Nasdaq cede 0,05 pct enquanto o Dow Jones sobe 0,43 pct, com os investidores a aguardarem a decisão de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed). (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)