LISBOA, 14 Dez O PSI20 acentua a tendência de queda, com a EDP Renováveis a contrariar o sentimento de queda generalizado das bolsas europeias, após o alerta da Fed para os riscos que a crise de dívida soberana da zona euro representa para a economia norte-americana, segundo dealers.

"A privatização da casa-mãe (da EDPR) poderá ser o catalizador para a compra de participações minoritárias", referiram os analistas da J.P.Morgan.

"Notícias recentes sugerem que a E.On e a China Three Gorges são os 'front runners' no processo de 'bids' para a paricipação de 21,35 pct do estado na EDP", disseram, frisando: "se uma destas empresas ganhar, veriamos uma maior probabilidade da compra de participações minoritárias no médio prazo".

A China Three Gorges (CTG), a alemã E.ON, a brasileira Eletrobras, que é controlada pelo Estado, e a Cemig do Brasil, cujo controlo é detido pelo Estado de Minas Gerais, estão na corrida para ser o maior accionista da EDP-Energias de Portugal.

Até ao final do mês, deverá ser tomada a decisão final sobre esta alienação, que abre um novo ciclo de privatizações em Portugal, previsto no acordo do 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME).

A EDP Renováveis é um dos cinco títulos em terreno positivo na praça portugal, estando a valorizar 4,58 pct para 4,365 euros.

* O índice PSI20 reecua 0,48 pct para 5317,22 pontos cai 0,27 pct para 5.328,05 pontos, tendo sido transacionadas 65,3 milhões de acções ou 32,5 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* O sector financeiro volta a ser o mais castigado, com o BPI a afundar 6,25 pct para 0,45 euros, o Banco Espírito Santo a cair 5,98 pct para 1,006 euros e o Millennium bcp a recuar 4,46 pct para 0,107 euros e o Banif a recuar 1,14 pct para 0,348 euros.

* A EDP cai 0,29 pct para 2,403 euros e a Galp Energia cede 1,16 pct para 11,545 euros.

* Os principais índices europeus recuam entre 0,2 pct e 1,4 pct, com os sector financeiro a ser o mais castigado pelas declarações, ontem, do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed).

"Havia alguma expectativa no mercado, ontem, acerca da Fed poder anunciar, nomeadamente, novas medidas de estímulo", disse Jeremy Batstone-Carr, estrtategista no Charles Stanley, sublinhando que a economia permanece incerta e que os investidores têm de ter "um portfolio de alta qualidade, focado nos 'dividend yields' e na capacidade de geração de cash".

Ontem, a Fed manteve, como esperado, as taxas de juro inalteradas e não anunciou, como alguns analistas esperavam, novas medidas de estímulo à economia.

* O euro cai 0,2 pct para 1,3002 dólares, tendo descido abaixo da barreira de 1,30 dólares, em mínimos de 11 meses face à moeda norte-americana.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia voltam hoje a subir, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos nos 7,2 pct, apesar de Itália ter conseguido colocar 3.000 ME em obrigações a cinco anos, com uma taxa abaixo do mercado secundário.

As congéneres espanholas sobem para 5,8 pct de 5,7 pct e as portuguesas avançam para 13,22 pct de 13,17 pct ontem.

* Os futuros do Nasdaq e do Dow Jones inverteram para terreno negativo e apontam agora para uma abertura em queda para Wall Street.

* O barril de brent para Janeiro desvaloriza 1,21 pct para 108,18 dólares e o de crude cede 1,51 pct para 98,68 dólares o barril.

Os preços do crude estiveram em forte alta nas últimas sessões, devido aos receios que a crescente instabilidade geopolítica no Irão leve a interrupções do abastecimento de petróleo ao Ocidente.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)