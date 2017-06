LISBOA, 15 Dez O PSI20 segue a negociar em alta, com os pares europeus, a recuperar das quedas dos últimos três dias, com os investidores a aproveitarem títulos que estão mais baratos, mas os ganhos poderão ser limitados, dadas as preocupações com a crise na Zona Euro, segundo operadores.

"Estamos a testemunhar uma caça às pechinchas após as quedas fortes no passado recente. O mercado tem falta de direcção e os ganhos iniciais podem evaporar-se rapidamente, uma vez que os comentários das agências de rating continuam a estar em 'backgound'", frisou Keith Bowman, analista de equity na Hargreaves Lansdown.

* Os principais índices europeus seguem com subidas entre 0,4 pct e 0,9 pct, com o sector segurador a liderar os ganhos.

A Old Mutual valoriza 11 pct, após ter anunciado que prevê vender a sua unidade nórdica por 3.200 milhões de dólares.

* O euro recupera dos mínimos de 11 meses alcançados ontem e aprecia 0,2 pct para 1,3005 dólares.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia seguem estáveis, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos nos 7,24 pct.

As congéneres espanholas segue inalterada nos 5,7 pct e as portuguesas seguem ligeiramente mais altas para 13,21 pct de 13,15 pct ontem.

* O índice PSI20 sobe 0,46 pct para 5.292,57 pontos, tendo sido transacionadas 15 milhões de acções, ou 5,8 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

"Lisboa limita-se a acompanhar esta recuperação do resto da Europa, com destaque para o sector financeiro, mas o mercado não tem liquidez e qualquer notícia menos boa vinda do exterior poderá mudar esta tendência", salientou João de Deus, trader da Dif Broker.

* O sector financeiro recupera dos tombos de ontem, estando o Millennium bcp a subir 2,83 pct para 0,109 euros, o Banco Espírito Santo ganha 1,01 pct para 1,0 euros, o BPI avança 1,6 pct para 0,444 euros e o Banif soma 0,31 pct para 0,322 euros.

O índice europeu para a banca sobe 1,27 pct.

* A Galp Energia valoriza 1,1 pct para 11,445 euros e a EDP-Energias de Portugal ganha 0,58 pct para 2,424 euros.

A China Three Gorges (CTG), a alemã E.ON, a brasileira Eletrobras, que é controlada pelo Estado, e a Cemig do Brasil, cujo controlo é detido pelo Estado de Minas Gerais, estão na corrida para ser o maior accionista da EDP-Energias de Portugal.

Até ao final do mês, deverá ser tomada a decisão final sobre esta alienação, que abre um novo ciclo de privatizações em Portugal, previsto no acordo do 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME).

* Os futuros do Nasdaq e do Dow Jones seguem em leve alta, apontando para uma abertura positiva dos mercados norte-americanos, em dia de divulgação dos pedidos de subsídio de desemprego e produção industrial, às 1330 e 1415 TMG, respectivamente.

* O barril de brent para Janeiro valoriza 1,18 pct para 106,26 dólares e o de crude ganha 0,82 pct para 95,70 dólares o barril, a recuperar das quedas de ontem.

(Por Patrícia Vicente Rua)