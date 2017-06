LISBOA, 15 Dez O índice PSI20 segue em alta, a acompanhar o movimento de recuperação técnica das bolsas europeias, segundo operadores, que alertam para o risco deste ser um movimento de curto-prazo, persistindo os receios em torno da crise de dívida soberana.

* O índice PSI20 sobe 0,79 pct para 5.309,84 pontos, com 12 títulos em alta, seis em queda e dois estáveis, tendo sido transacionadas 37,5 milhões de acções, ou 25 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de resistência do PSI20 nos 5.335 pontos, explicando que "está a acontecer um movimento de tomada de proveitos".

Aconselham: "mantenha-se vendedor se os valores de resistência apontados não forem postos em causa".

* Na banca, o Millennium bcp aprecia 2,83 pct para 0,109 euros e o Banif soma 6,23 pct para 0,341 euros, enquanto o Banco Espírito Santo recua 2,73 pct para 0,963 euros e o BPI cai 0,46 pct para 0,435 euros e .

O índice europeu para a banca sobe 1,94 pct.

"Lisboa limita-se a acompanhar esta recuperação do resto da Europa, com destaque para o sector financeiro, mas o mercado não tem liquidez e qualquer notícia menos boa vinda do exterior poderá mudar esta tendência", salientou João de Deus, trader da Dif Broker.

* A Brisa sobe 2,6 pct para 2,37 euros, a Galp Energia valoriza 1,86 pct para 11,53 euros e a EDP Renováveis soma 3,95 pct para 4,529 euros, estando a casa-mãe EDP-Energias de Portugal a crescer 0,71 pct para 2,427 euros.

Os analistas do sector referem que a EDPR beneficia da privatização da EDP, devido ao aumento da probabilidades de compra de minoritários em projectos de energias renováveis.

A China Three Gorges (CTG), a alemã E.ON, a brasileira Eletrobras, que é controlada pelo Estado, e a Cemig do Brasil, cujo controlo é detido pelo Estado de Minas Gerais, estão na corrida para ser o maior accionista da EDP-Energias de Portugal.

Até ao final do mês, deverá ser tomada a decisão final sobre esta alienação, que abre um novo ciclo de privatizações em Portugal, previsto no acordo do 'bailout' de 78.000 ME.

* Os principais índices europeus sobem entre 1,1 pct s entre 0,4 pct e 0,9 pct, com o sector segurador a liderar os ganhos, com a Old Mutual a disparar mais de 10 pct, pós ter anunciado que prevê vender a sua unidade nórdica por 3.200 milhões de dólares.

Andy Lynch, gestor de fundos da Schroders, adiantou que as acções não deverão ganhar muito mais "ate vermos se o acordo político deste mês pode ser ratificado e implementado".

* O euro recupera dos mínimos de 11 meses alcançados ontem e aprecia 0,46 pct para 1,3042 dólares.

* Os futuros do Nasdaq e do Dow Jones acentuam a tendência de subida, após dados macroeconómicos favoráveis, com uma queda dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA ter caído para mínimos de três anos meio, na semana passada.

* O barril de brent para Janeiro valoriza 0,79 pct para 105,85 dólares e o de crude ganha 0,66 pct para 95,57 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima e Patrícia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)