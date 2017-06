LISBOA, 15 Dez A State Grid Corporation of China, a Brookfield Management e a Oman Oil são as três entidades que deverão apresentar ofertas vinculativas para a privatização da REN-Redes Energéticas Nacionais, tendo passado à fase seguinte do processo negocial com o Governo português, disse o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros (CM).

"Os investidores de referência que passam às fases subsequentes são três: a Brookfield, que é dos Estados Unidos, a Oman Oil company e a State Grid International Development Limited, da China", afirmou Luis Marques Guedes, no briefing do CM.

A Parpública, holding que gere as participações do Estado, tinha anunciado a existência de quatro interessados, mas Marques Guedes adiantou que a britânica National Grid desisitu devido à "instabilidade dos mercados financeiros europeus".

Explicou que "haverá, desde logo, a apresentação de compromisso por escrito de apresentar proposta firme", sendo as propostas "negociadas pelo Governo português através da Parpública e haverá decisão final relativamente às proposta firmes".

Marques Guedes reiterou a intenção do Governo de concluir "o mais rapidamente possível" o processo de privatização da REN, mas não definiu uma data precisa já que "as próximas fases pressupõem alguma negociação com as entidades".

O Estado português detém actualmente 51 pct da REN -- operadora das redes de transporte de electricidade em alta tensão e de gás natural em alta pressão de Portugal --, prevendo privatizar, através de venda directa, até 40 pct, em parcelas de não mais de 25 pct cada.

O secretário de Estado referiu que "as propostas firmes terão de ser apresentadas para entre 5 e 25 pct do capital da REN para uma venda global nesta fase de até 40 pct", o que significa que "podem ser aceites propostas de mais de um investidor".

"Para além desta venda, haverá também venda a investidores institucionais e uma oferta de venda a pequenos investidores", frisou.

O maior accionista privado da REN é a EGF-GCF (Logoplaste) com 8,4 pct, seguido da Gestmin com 5,6 pct, sendo que a EDP, a espanhola Red Eléctrica e a Oliren têm, cada uma, cinco pct.

Para além da privatização da REN, o Governo de Portugal prevê ainda privatizar este ano um lote representativo de 21 pct do capital da EDP-Energias de Portugal e oito pct na Galp Energia, no âmbito de um 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME) da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Foram negociadas 31.270 acções da REN, a caírem 0,77 pct para 1,94 euros.