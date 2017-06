LISBOA, 19 Dez O PSI20 inverteu para alta, tal como os pares europeus, com a compra de titulos defensivos a compensar a pressão vendedora no sector financeiro, penalizado pelo aviso da Fitch sobre futuros cortes de rating na Zona Euro e pelo receio que a morte do líder norte-coreano gere instabilidade na região, disseram dealers.

"Estão todos a falar sobre a Coreia do Norte e as incertezas, enquanto a Fitch usou algumas palavras fortes na sua declaração. Não parece que algo vá ser decidido na Europa, sem ser em cima da hora", disse Joe Rundle, da ETX Capital.

"É um mercado de 'shorters' e não há muito investimento de longo prazo", acrescentou, frisando: "penso que vamos ter uma semana negativa, com fracos volumes".

* Os principais índices bolsistas europeus sobem entre 0,4 pct e 1,5 pct, embora com fraco volumes e apesar dos títulos do sector financeiro continuarem pressionados pela iminência de mais cortes de rating.

Os sectores do retalho e da saúde ganham entre 1 e 1,6 pct, a beneficiar do facto dos investidores quererem garantir um retorno mais seguro face ao incerto 'outlook' económico mundial.

A Moody's cortou o rating da Bélgica em dois níveis, para Aa3 de Aa1, com outlook negativo e a Fitch avisou que poderá cortar o rating AAA de França e o rating de 6 outros países da Zona Euro - Bélgica, Espanha, Itália, Irlanda, Eslovénia e Chipre.

As atenções estão centradas numa teleconferência, hoje, entre os líderes europeus, para discutir a implementação das medidas de maior disciplina orçamental acordadas na última Cimeira euroepeia.

Também a impedir maiores ganhos nas praças europeias, a morte do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-il, faz recear uma crise nuclear na região.

* O euro cede 0,05 pct para 1,3034 dólares.

* Nos mercados secundários de dívida, as 'yields' da periferia europeia seguem ligeiramente mais baixas, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos nos 6,99 pct de 7,037 pct na sessão anterior.

A congénere espanhola recua para 5,33 pct de 5,37 pct e a portuguesa desce para 13,14 pct de 13,15 pct.

* O índice PSI20 sobe 0,46 pct para 5.339,03 pontos, com 13 títulos em alta e sete em queda, tendo-se negociado 24,7 milhões de acções, ou 22,7 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A Jerónimo Martins soma 1,03 pct para 12,745 euros, a Galp Energia ganha 0,61 pct para 11,47 euros, e a Brisa sobe 0,56 pct para 2,528 euros.

* A EDP Renováveis valoriza 1,19 pct para 12,75 euros e a casa-mãe EDP-Energias de Portugal avança 0,13 pct para 2,374 euros.

Até ao final desta semana, deverá ser tomada a decisão final sobre a alienação de 21,35 pct que o Estado tem na EDP e que abre um novo ciclo de privatizações em Portugal, previsto no acordo do 'bailout' de 78.000 ME.

A China Three Gorges (CTG), a alemã E.ON e as brasileiras Eletrobras e Cemig estão na corrida para ser o maior accionista da EDP.

* Na banca, o Banco Espírito Santo recua 0,48 pct 1,045 euros, o Millennium bcp cai 0,91 pct para 0,109 euros e o BPI perde 1,81 pct para 0,435 euros, enquanto o Banif aprecia 1,69 pct para 0,36 euros.

Segundo o Banco de Portugal, a 'troika', que supervisiona o resgate externo de Portugal, concluiu a inspecção às carteiras de crédito dos bancos portugueses, determinando que estes têm necessidade de reconhecer um real reforço de imparidades de crédito no montante de 596 ME.

* Tal como as bolsas europeias, também os futuros norte-americanos inverteram para terreno positivo, com os do Nasdaq e os do Dow Jones a subirem menos de 1 pct, a fazer antever uma abertura em terreno positivo em Wall Street.

* Os preços do crude nos mercados internacionais seguem em alta, com o barril de brent para Fevereiro a subir 0,85 pct para 104,22 dólares e o de crude a ganhar 0,62 pct para 104,20 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)