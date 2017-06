Por Patricia Vicente Rua

LISBOA, 19 Dez O aumento de 40 pct, ou 170 milhões de euros (ME), na factura do combustível deverá levar a TAP SA a ter prejuízo em 2011, depois do lucro recorde de 62 milhões de euros (ME) em 2010, disse Fernando Pinto, Chief Executive Officer (CEO) da TAP.

A TAP SA engloba o serviço de transporte aéreo e a manutenção em Portugal.

"2011 tem sido um ano bastante difícil, principalmente no último semestre. Temos conseguido manter o nível de passageiros transportados, crescemos em torno de oito pct, mas não temos conseguido atingir os níveis tarifários e de aproveitamento que nos permitam pagar a conta do combustível", afirmou Fernando Pinto.

Num encontro com jornalistas, explicou: "o combustível cresceu, em relação ao ano passado, 40 pct, o que nos deixa uma conta de 170 milhões de euros a mais, em relação ao ano passado".

"É mais do que 10 pct do custo operacional da empresa a mais", frisou o CEO, adiantando que "imaginava que este ano pudesse ser de breakeven, mas acho acho que vai ser difícil".

O CEO referiu ainda que, para os meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conseguiu negociar uma protecção contra a subida dos combustíveis, "que foi uma coisa que não conseguimos fazer durante este ano".

INTERESSE NA PRIVATIZAÇÃO

Relativamente à privatização da empresa, Fernando Pinto realçou que "há um grupo de empresas com as quais tenho conversas informais e onde sinto que há esse interesse", escusando-se a adiantar quais.

"De qualquer forma, o processo ainda não começou. O Governo diz que deverá iniciar (o processo de privatização) no primeiro semestre de 2012", frisou.

A companhia aérea é uma das empresas incluídas na lista de privatizações em Portugal, no âmbito do 'bailout' de 78.000 ME, providenciado pela União Europeia (UE) e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Recentemente, o primeiro ministro, disse que o défice público de Portugal deverá cair para um valor inferior a 4,5 pct do PIB em 2011, abaixo da meta inicial de 5,9 pct, mas com uma receita extraordinária da transferência de 6.000 ME de fundos de pensões da banca para o Estado.

"O Governo tem falado é que espera o final do processo de privatização da EDP e da REN, para passar à TAP", disse Fernando Pinto.

Esta semana deverá ser tomada a decisão final sobre a alienação de 21,35 pct que o Estado tem na EDP e, no início do próximo ano, estará concluída a venda de até 40 pct da REN, operadora das redes de transporte de electricidade em alta tensão e de gás natural em alta pressão de Portugal.

TAP DIZ INVESTIGAÇÃO BRUXELAS TEM DE SER TRANSPARENTE

"Estamos a ajudar na investigação e o processo tem de ser transparente", disse Fernando Pinto, em relação à investigação de que a TAP está a ser alvo, pelas autoridades da concorrência europeias.

Na semana passada, o escritório da TAP foi alvo de buscas, no âmbito de uma investigação de 'conluio ilegal' entre a TAP e Brussels Airlines, para venda de lugares numa rota em que deviam ser concorrentes, depois de uma denúncia por práticas anticoncorrenciais.

"Pelo que sei, a investigação começou em 2009 e, na nossa opinião, há sempre uma certa confusão entre 'code share' e preço. Os acordos de 'code share' não envolvem preço".

"Por princípio, claro que não", disse Fernando Pinto, após ter sido perguntado se houve concertação de preço.

(Por Patricia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)