(Acrescenta comentário de analista e background)

Por Sergio Goncalves

LISBOA, 19 Dez O maior banco privado português em activos, Millennium bcp, decidiu não vender a sua participação de controlo de 66 pct na subsidiária polaca Bank Millennium, pondo fim ao processo de avaliação de ofertas, anunciou o banco.

"Da análise efetuada, concluiu o Millennium bcp que a opção que melhor defende os interesses dos seus 'stakeholders' e que melhor potencia a criação de valor é a de manutenção da sua participação no Bank Millennium", referiu em comunicado.

No passado dia 20 de Setembro, o Millennium bcp comunicou ter recebido três manifestações escritas de interesse pela subisidiária polaca Bank Millennium, que tem sido o motor dos seus resultados.

No comunicado de hoje, o Millennium bcp explicou que "o processo de avaliação abordou minuciosamente várias opções, incluindo as decorrentes de ofertas de aquisição da participação no Bank Millennium que o banco (Millennium bcp) recebeu".

A 27 de Julho de 2011, "no âmbito do ajustamento da sua agenda estratégica, o Millennium bcp comunicou ter iniciado um processo de avaliação de diferentes cenários tendo em vista a criação de valor relativamente à operação na Polónia".

Em Novembro último, fontes bancárias tinham dito à Reuters ter havido o refrear do interesse de potenciais compradores, um lote que fontes próximas do processo adiantavam integrar o francês BNP Paribas, os polacos PKO BP e Pekao, e o italiano Intesa Sanpaolo.

DECISÃO É NATURAL

André Rodrigues, analista do Caixa Banco de Investimento, lembrou que, "embora a economia polaca tenha boas perspectivas macroeconómicas, não tem as mesmas de há seis meses atrás, e o interesse de maiores bancos europeus em comprar bancos na Polónia está mais condicionado do que no momento da apresentação desta operação".

"Chegados a este ponto, é natural esta decisão do Millennium bcp", referiu este analista, salientando que o Bank Millennium está a transaccionar a cerca de 1 vezes o 'book value'.

"Ainda qe o Millennium bcp conseguisse um prémio de 30 pct ou 40 pct face à cotação de mercado do Bank Millennium, isso provavelmente traduziria um preço inferior ao que o 'management' do banco considera razoável e teria um efeito pouco relevante para a melhoria dos rácios de capital do Millenniumn bcp -- inferior a cerca de 50 basis points (bp)", explicou.

"Provavelmente, o Millennium bcp estará a pensar em soluções alternativas pra a sua recapitalização", afirmou.

Com base na análise da Autoridade Bancária Europeia (EBA), o Millennium bcp tem de reforçar os seus capitais em 1.725 milhões de euros (ME) para atingir a meta mais exigente de um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012, após avaliação prudente, a preços de mercado, da carteira de dívida soberana.

O banco já tinha anunciado que continuará a desenvolver as iniciativas programadas para reforço do seu capital, nomeadamente o 'deleveraging' ou redução de activos e a reestruturação do seu portfólio internacional.

O Millennium bcp tem reiterado que estudará outras alternativas disponíveis, nomeadamente através de todos os instrumentos elegíveis para Core Tier 1, incluindo a linha de recapitalização pública de 12.000 ME do 'bailout' da União Europeia e Fundo Monetário Internacional, disponível para os bancos portugueses.

No final do terceiro trimestre de 2011, o Millennium bcp tinha um rácio de capital de 9,1 pct, acima da meta de 9 pct para o final de 2011, que é exigida a todos os bancos portugueses pela 'troika' no resgate financeiro do país.

CRESCIMENTO ORGÂNICO É O CAMINHO

"O Millennium bcp reafirma a sua confiança no progresso da economia polaca e o seu compromisso de continuar a apoiar e sustentar o desenvolvimento orgânico do Bank Millennium", frisou o Millennium bcp no comunicado de hoje.

Adiantou que este desenvolvimento orgânico será "suportado pela sua forte posição no mercado de retalho, pelo baixo risco demonstrado pela sua carteira de crédito e pelos ganhos de eficiência e produtividade que têm vindo a ser alcançados com sucesso".

O Bank Millennium detém a quarta maior rede de retalho na Polónia, com 1,1 milhões de clientes activos, sendo a operação internacional com maior contribuição para os resultados líquidos do grupo Millennium bcp.

Nos nove meses de 2011, o lucro líquido do Bank Millennium atingiu os 85,1 ME, um crescimento de 60 pct em relação a igual período de 2010.

Entre Janeiro e Setembro de 2011, o lucro consolidado da casa-mãe -- Millennium bcp -- caiu 73 pct para 59,4 ME.

As acções do Millennium bcp fecharam a cair 1,82 pct para 0,108 euros, próximo do mínimo histórico de fecho nos 0,10 euros. Este ano a cotação caiu cerca de 80 pct. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima)