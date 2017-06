LISBOA, 20 Dez O PSI20 segue a negociar na linha de água, com a subida da banca a ser contrabalançada pelas queda da EDP e da Portugal Telecom, face a uma Europa indefinida onde ainda reinam as preocupações quanto à ausência de medidas concretas para resolver a crise de dívida da Zona Euro.

* Os principais índices bolsistas europeus seguem sem tendência definida, oscilando entre uma queda de 0,58 pct e uma subida de 0,23 pct, com o sector financeiro em destaque, a recuperar do tombo de ontem.

"O risco de contágio cresce, à medida que os líderes europeus procrastinam em mais medidas de suteridades na Europa, trazendo mais incerteza", salientou Nam Truong, trader da LCG.

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mário Draghi, esfriou as expectativas dos mercados de que ao não indicar que o BCE irá comprar dívida dos países periféricos, no mercado secundário, em 2012.

* O euro aprecia 0,12 pct para 1,3015 dólares, a recuperar de mínimos de 11 meses alcançados ontem após os comentários do presidente do BCE.

* Nos mercados secundários de dívida, as 'yields' da periferia europeia seguem ligeiramente mais baixas, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos nos 6,76 pct de 6,86 pct na sessão anterior.

A congénere espanhola recua para 5,20 pct de 5,26 pct e a portuguesa segue estável em 13,15 pct.

* OS futuros do Nasdaq sobem 0,38 pct e os do Dow Jones avançam 0,34 pct, deixando antever uma abertura positiva dos mercados norte-americanos.

* O índice PSI20 cai 0,07 pct para 5.324,39 pontos, com 12 títulos em alta, 7 em queda e um estável, tendo-se negociado 1,2 milhões de acções, ou 2,1 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

"O destaque hoje, na bolsa de Lisboa vai para uma liquidez que é muito baixa, o que se deve, por um lado, ao aproximar do Natal e, por outro, ao mercado em si que de semana para semana vai perdendo liquidez, com os institucionais de longo prazo a continuarem fora do mercado", explicou Paulo Rosa, trader da GoBulling, no Porto.

* A Portugal Telecom recua 0,55 pct para 4,518 euros, a EDP cai 0,17 pct para 2,366 euros e a EDP Renováveis perde 1,52 pct para 4,47 euros.

A decisão final sobre a alienação de 21,35 pct que o Estado tem na EDP deverá ser tomada até ao final desta semana e marca a abertura de um novo ciclo de privatizações em Portugal, previsto no acordo do 'bailout' de 78.000 ME.

A China Three Gorges (CTG), a alemã E.ON e as brasileiras Eletrobras e Cemig estão na corrida para ser o maior accionista da EDP.

* A banca portuguesa negoceia em terreno positivo, acompanhando o sector financeiro europeu.

O Banco Espírito Santo sobe 0,19 pct 1,042 euros, o BPI ganha 1,62 pct para 0,439 euros o Banif aprecia 1,41 pct para 0,36 euros e o Millennium bcp segue inalterado nos 0,108 euros.

O Millennium bcp -- o maior banco privado português em activos -- anunciou ontem que decidiu não vender a sua participação de controlo de 66 pct da subsidiária polaca Bank Millennium, pondo fim ao processo de avaliação de ofertas.

* Os preços do crude nos mercados internacionais seguem em alta, com o barril de brent para Fevereiro a subir 1,38 pct para 105,02 dólares e o de crude a ganhar 0,99 pct para 94,81 dólares o barril.

