LISBOA, 20 Dez O índice PSI20 fechou em terreno positivo suportado pelas acções do BES e do Millennium bcp, a acompanharem o ânimo generalizado das bolsas mundiais em torno de dados macro favoráveis na Alemanha e nos EUA, segundo dealers.

"Os mercados viram com bons olhos os dados macroeconómicos, já que podem querer dizer que o 'outlook' dos resultados das empresas não é tão mau quanto se pensava", disse Mike Lenhoff, analista-chefe da Brewin Dolphin.

"O leilão em Espanha ajudou e a queda das yields levou os investidores a comprarem activos de maior risco, mas quem sabe o que vai acontecer a seguir. Nós não vamos alterar a postura cautelosa das nossas carteiras", acrescentou.

* Espanha colocou hoje 5.600 milhões de euros (ME) em Bilhetes de Tesouro (BT) a 3 e 6 meses, com a taxa média pornderada a cair fortemente face aos leilões anteriores.

* Na frente macroeconómica, o índice alemão de confiança empresarial teve uma subida inesperada, em Dezembro, e, nos EUA, as licenças de construção atingiram um máximo de um ano e meio, no mês passado.

O sector financeiro recupera das fortes quedas recentes e beneficia do facto do BCE oferecer amanhã aos bancos da zona euro empréstimos de refinanciamento de até três anos, com uma taxa de 1 pct, numa operação sem precedentes, que visa evitar um 'credit crunch'.

* Os principais índices bolsistas europeus ganharam entre 1,02 pct e 3,1 pct, com o sector automóvel em destaque pela positiva.

* O PSI20 subiu 0,43 pct para 5.350,82 pontos, com 13 títulos em alta e sete em queda, tendo-se negociado 48,5 milhões de acções, ou 51 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon .

Os analistas técnicos do BPI apontam para o próximo nível de resistência do PSI20 nos 5.363 pontos e de suporte nos 5.262 pontos, referindo: "aguarda-se pelo fim do actual movimento de correcção. Mantenha-se neutral".

* O Banco Espírito Santo ganhou 1,25 pct para 1,053 euros, a Brisa somou 2,06 pct para 2,525 euros, a Portugal Telecom apreciou 0,99 pct para 4,588 euros e o Millennium bcp avançou 0,93 pct para 0,109 euros.

Ontem, o Millennium bcp -- o maior banco privado português em activos -- anunciou a decisão de não vender a participação de controlo da subsidiária polaca Bank Millennium, pondo fim ao processo de avaliação de ofertas.

* A 'travar' uma maior subida da praça portuguesa, o BPI caiu 1,85 pct para 0,424 euros, a EDP-Energias de Portugal recuou 1,18 pct para 2,342 euros e a EDP Renováveis perdeu 1,23 pct para 4,483 euros.

Recentemente, a família EDP foi alvo de uma forte pressão compradora, devido ao processo em curso de privatização da casa-mãe EDP, devendo a decisão final sobre a alienação de 21,35 pct que o Estado tem na EDP ser tomada até ao final desta semana.

A China Three Gorges (CTG), a alemã E.ON e as brasileiras Eletrobras e Cemig estão na corrida para ser o maior accionista da EDP.

* O euro aprecia 0,63 pct para 1,3083 dólares, a recuperar de mínimos de 11 meses alcançados ontem após os comentários do presidente do BCE.

* Nos mercados secundários de dívida, as 'yields' da periferia europeia seguem em queda, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos nos 6,63 pct de 6,86 pct na sessão anterior e a congénere espanhola em 5,14 pct de 5,26 pct antes.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida a 10 anos cai para 13,06 pct de 13,15 pct.

* Em Wall Street, o Nasdaq sobe 2,85 pct e o Dow Jones avança 2,41 pct, t e 1,5 pct, com o sector das telecoms em destaque após a AT&T ter desistido da sua controversa 'bid' sobre a subsidiária móvel norte-americana da Deutsche Telekom.

* Os preços do crude nos mercados internacionais seguem em forte alta, impulsionados pela instabilidade geopolítica no Irão e no Cazaquistão.

O barril de brent para Fevereiro sobe 2,9 pct para 106,65 dólares e o de crude ganha 3,36 pct para 97,03 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)