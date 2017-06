LISBOA, 22 Dez O Governo escolheu a China Three Gorges (CTG) para se tornar o maior accionista da EDP-Energias de Portugal, ao comprar os últimos 21,35 pct que o Estado detém na 'utility' portuguesa por 2.693 milhões de euros (ME), disse a Parpública.

"O Conselho de Ministros, de acordo com informação transmitida à Parpública, procedeu hoje à seleção da China Three Gorges Corporation para efetuar a aquisição da totalidade das 780 633 782 ações representativas de 21,35 pct do capital social da EDP", anunciou a Parpública em comunicado.

"A referida alienação será efetuada pelo preço global de 2.693 ME, incorporando um prémio de 53,6 pct em relação ao preço de mercado no dia 21 de Dezembro", acrescentou.

Na corrida para esta última fase de privatização da EDP, estava também a alemã E.ON, a brasileira Eletrobras , que é controlada pelo Estado, e a Cemig do Brasil, cujo controlo é detido pelo Estado de Minas Gerais.

A meio da tarde, a negociação das acções da EDP e da EDP Renováveis foi suspensa na NYSE Euronext Lisbon , até à tomada desta decisão. Antes da suspensão, tinham sido negociadas 3,2 milhões de acções da EDP, a subirem 3,52 pct para 2,325 euros.

Esta alienação abre um novo ciclo de privatizações em Portugal, previsto no acordo do 'bailout' de 78.000 ME.

A EDP é o maior grupo industrial de Portugal e um dos maiores operadores energéticos da Ibéria, controlando a Energias do Brasil e a quarta maior eólica mundial EDPR -- os 'triggers' de crescimento dos seus resultados. A EDPR, para além de estar em oito mercados europeus, no Canadá e no Brasil, é dona da norte-americana Horizon Wind Energy.

O Estado português, que com a alienação daqueles 21,35 pct, sai do capital da EDP, já pôs fim aos direitos especiais que tinha na empresa. Outros accionistas da EDP incluem a espanhola Iberdrola com 6,8 pct, a CajAstur com 5 pct e o Grupo José de Mello com 4,82 pct. A argelina Sonatrach e a Qatar Holding detêm, cada uma, cerca de 2 pct da EDP. (Por Filipa Cunha Lima e Daniel Alvarenga)