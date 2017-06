* Oslo ned 0,6%

OSLO, 21 des Oslo Børs holdt seg lenge i positivt terreng i etterkant av nye likviditetstiltak fra den europeiske sentralbanken onsdag formiddag, men gevinstsikring og en negativ utvikling på de amerikanske børsene, bidro til å sende hovedindeksen i minus mot slutten av dagen.

Forventningene var store og handelen tynn i forkant av ESBs første auksjon av treårige gjeldspapirer noen gang, i et forsøk på å sikre ekstra likviditet og lette situasjonen i det hardt pressede bankmarkedet i eurosonen.

Da resultatet var talt opp viste det at 523 banker hadde lånt tilsammen 489 milliarder euro fra ESB, mot forventede 310 milliarder euro i en Reuters-undersøkelse blant økonomer i forkant.

Aksjestrateg Erik Roland i Nordea Markets sier at spriket i forventningene i forkant av auksjonen var stort, og hvorvidt resultatet er positivt eller negativt avhenger av hvilken ende av forventingene man stod i.

- Er du pessimist, så tenker du at bankene ikke får funding andre steder, så du må trekke veldig mye på likviditeten fra ESB. Er du superbull, så tenker du at dette løser den umiddelbare likviditetskrisen, bankene får gratis penger de kan ha en spread på, sier Roland.

Europeiske banker steg umiddelbart på nyhetene, men ut over dagen begynte folk å spørre seg om tiltakene virkelig utgjorde noen reell forskjell.

- Løser dette problemene? Åpenbart ikke. Italia og Spania har fremdeles seriøse gjeldsproblemer, sier David Coombs, som er fondsforvalter i Rathbone Brothers til Reuters.

- Det er mulig at dette umiddelbart letter litt på situasjonen for bankene, men det vi virkelig trenger er at statsrentene kommer ned, legger han til.

Norske DNB falt 1,7 prosent til 56,8 kroner, mens den europeiske bankindeksen falt noe mindre.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,6 prosent til 372,6 poeng.

Roland og Nordea forventer forsatt svingete handel fremover, selv om han tror den kortsiktige effekten av likviditetstiltaket vil være positiv.

- Årstiden tatt i betraktning og at sentimentet virker å ha vendt til noe mer positivt, så kanskje vi nå får det jule- og romjulsrallyet man har pratet om en stund, sier han.

- Men absolutt sikker kan man ikke være. Det er skummelt å være bastant i det markedet her, sier Roland.

Blant tungvekterene ellers var utviklingen noe mer blandet. Gjødselselskapet Yara falt 0,2 prosent til 231,3 kroner etter at meglerhuset Nomura kuttet kursmålet på selskapet til 310 kroner fra 330 kroner, og opprettholdt en reduser-anbefaling.

Meglerhuset skriver at ureaprisene har falt 30 prosent siden september på svak etterspørsel og venter heller ikke betydelig bedring i prisene i 2012.

Telenor og Statoil falt tilbake med henholdsvis 0,6 prosent og 0,7 prosent.

Nordsjøoljen Brent ble ved stengetid i oslo handlet for 107,2 dollar, opp 50 cent for dagen..

DNB Markets venter et fortsatt blandet bilde for shippingsektoren inn i 2012, men ser likevel betydelig muligheter for en positiv kursutvikling i enkelte selskaper og segmenter.

Meglerhuset nevner Höegh LNG som en doblingskandidat og trekker frem kontrakter for LNG LIBRA og de to FRSU-nybyggene som potensielle triggere.

Innen tørrbulk tror DNB at Golden Ocean-aksjen i stigende grad vil reflektere en bedring i fundamentale markedsbetingelser.

Höegh LNG-aksjen fulgte imidlertid markedet ned med 1 prosent, mens Golden Ocean falt 1,3 prosent.

Meglerhuset venter også økt interesse for selskaper som Stolt Nielsen og Oddfjell, og venter at verdsettelsen vil øke for i tiden fremover.