LISBOA, 22 Dez O investimento global da China Three Gorges (CTG) na compra da última posição do Estado na EDP poderá ser superior a 8.000 milhões de euros (ME), incluindo financiamento de bancos chineses, disse a secretária de Estado do Tesouro.

"O investimento total incluindo financiamento de bancos chineses e transações ao nível da empresa poderá exceder os 8.000 ME", disse Maria Luis Albuquerque, no briefing do Conselho de Ministros.

"Este forte compromisso é um voto de confiança na economia portuguesa e numa das suas principais empresas", acrescentou.

Explicou que "estes cerca de 8.000 ME de impacto global do negócio incluem, naturalmente, o encaixe para o Estado do valor da privatização, os 2.000 ME de compromisso de investimento da CTG na EDP até 2015, a possibilidade de financiamento adicional à própria empresa e também o compromisso assumido para promover junto dos bancos de relação da CTG o financiamento à economia nacional, favorecendo linhas aos bancos e a outras empresas".

O Governo português escolheu hoje a CTG para se tornar o maior accionista da EDP por 2.693 ME, afastando os outros três concorrentes: a alemã E.ON, a brasileira Eletrobras , que é controlada pelo Estado, e a Cemig do Brasil, cujo controlo é detido pelo Estado de Minas Gerais.

Maria Luis Albuquerque realçou que a oferta da CTG representa um preço de 3,45 euros por acção e um prémio de 53,6 pct face à cotação da EDP em bolsa.

Adiantou que a primeira tranche do pagamento pela CTG será efectuada aquando da assinatura do contrato até ao final deste ano, devendo o restante ser saldado na conclusão do negócio, em Março ou Abril de 2012.

A meio da tarde, a negociação das acções da EDP e da EDP Renováveis foi suspensa na NYSE Euronext Lisbon , até à tomada desta decisão, tendo entretanto retomado a negociação e encerrado a subirem 3,74 pct para 2,33 euros.

A EDP é o maior grupo industrial de Portugal e um dos maiores operadores energéticos da Ibéria, controlando a Energias do Brasil e a quarta maior eólica mundial EDPR -- os 'triggers' de crescimento dos seus resultados. A EDPR, para além de estar em oito mercados europeus, no Canadá e no Brasil, é dona da norte-americana Horizon Wind Energy. (Por Filipa Cunha Lima e Daniel Alvarenga)