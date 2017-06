LISBOA, 27 Dez O índice PSI20 encerrou a subir 1 pct e o Banco Espírito Santo 14 pct impulsionados pela expectativa que bancos chineses abram linhas de financiamento à banca portuguesa, bem como a possibilidade do Estado poder ajudar a recapitalização dos bancos sem ficar com acções, segundo operadores.

O BPI avançou 7,9 pct e o Millennium bcp 4,69 pct.

* Os principais índices europeus encerraram com variações entre a queda de 1 pct de Milão e a subida de 1,02 pct de Londres. As quedas em Itália, onde os principais bancos perderam entre 2 e 5 pct pct, espelham o receio do resultado do leilão de dívida pública da próxima Quinta Feira.

* Itália quer emitir 8.500 milhões de euros (ME) de obrigações a três e dez anos.

* O PSI20 subiu 1,12 pct para 5.461,77 pontos, com 15 títulos em alta e cinco em queda.

Foram negociados 97 milhões de acções, ou 45 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

"Destaco a fraca liquidez em Lisboa, com a banca a fazer um movimento de recuperação. Acredito que está a haver uma tomada de posições antes do final do ano neste sector, que foi dos mais castigados, com o objectivo que compôr a cotação dos títulos", explicou Paulo Rosa, trader da GoBulling, no Porto.

A CTG anunciou na semana passada um pacote global de 8.000 ME relativo à compra de 21 pct na EDP-Energias de Portugal, inclui o financiamento da economia de Portugal por bancos chineses que apoiam a CTG, nomeadamente através de linhas de crédito ao bancos nacionais.

* Entre os restantes pesos-pesados do índices, a Portugal Telecom valorizou 0,11 pct para 4,546 euros e a EDP-Energias de Portugal ganhou 0,65 pct para 2,338 euros.

Na semana passada, a China Three Gorges foi seleccionada para comprar os últimos 21,35 pct do Estado eléctrica, prevendo investir 2.000 milhões de euros (ME) na compra de participações em eólicas da EDP.

A eléctrica realçou ainda que a entrada da China Three Gorges (CTG) na sua estrutura accionista vem fortalecer o perfil creditício da EDP e diversificar oportunidades de crescimento.

* O barril de brent para Fevereiro sobe 1,17 pct para 109,22 dólares, depois de interrupções no fornecimento por parte da Síria, enquanto o de crude ganha 1,37 pct para 101,05 dólares o barril.

* O euro sobe 0,11 pct para 1,307 dólares. (Por Daniel Alvarenga; Editado por Sérgio Gonçalves)