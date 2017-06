LISBOA, 29 Dez As quedas do BES e do sector energético levaram o índice PSI20 a inverter dos ganhos da manhã, face a uma Europa indefinida, com os investidores a exigirem uma taxa de quase 7 pct para comprar dívida italiana a 10 anos, disseram dealers.

"A verdade é que, apesar das descidas do custo de colocação deste leilão, Itália pagou quase 7 pct para vender dívida a 10 anos, e esse é o tal nível preocupante que levou outros países da zona euro a pedir ajuda externa, e isso não agrada muito aos investidores", explicou João de Deus, trader da Dif Broker.

O país regressou ao mercado de dívida, pelo segundo dia consecutivo, tendo colocado 7.017 milhões de euros (ME), em títulos de longo prazo, contra um montante indicativo máximo de 8.500 ME.

O Tesouro italiano pagou uma taxa de juro de 5,62 pct para vender Obrigações do Tesouro (OT) a 3 anos que compara com um máximo, desde a era do euro, de 7,89 pct pago há apenas um mês.

Para colocar OT a 10 anos, a taxa média ponderada caiu para 6,98 pct de um valor recorde de 7,56 pct pago no final de Novembro.

Traders disseram que o Banco Central Europeu (BCE) voltou ao mercado secundário, para comprar dívida italiana após o leilão, já que os investidores continuam preocupados com a capacidade do país em vender dívida suficiente antes das amortizações que tem agendadas para o início do próximo ano.

* As 'yields' da dívida pública da periferia europeia seguem em alta, comparando com o fecho de ontem, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos nos 7,12 pct de 7,05 pct ontem e as da congénere espanhola nos 5,28 pct de 5,21 pct.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida a 10 anos sobe para 13,63 pct de 13,59 pct ontem.

"Itália pode ter tido sucesso no leilão, mas é uma taxa ainda alta. O volume é fraco e o mercado continuará imprevisível. Os mercados de dívida são um reflexo verdadeiro do que se está a passar na economia global", frisou Manoj Ladwa, trader sénior no ETX Capital.

Ontem, o tesouro italiano vendeu 9.000 ME de bilhetes do tesouro a seis meses, tendo a taxa média caído para 3,25 pct, metade do que foi pago há um mês atrás.

* Na Europa, os principais índices bolsistas perderam força após o leilão de dívida italiano, oscilando entre uma queda de 0,21 pct e uma subida de 0,2 pct

* O euro cai 0,26 pct para 1,2904 dólares, tendo tocado em mínimos desde Janeiro face à moeda norte-americana e em mínimos de 10 anos face ao iéne japonês.

* O PSI20 cai 0,47 pct para 5.456,87 pontos, com 13 títulos em queda e sete subidas, tendo sido negociados 46 milhões de acções ou 22 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

"Em Lisboa, destacaria a correcção do sector energético e a banca, que esteve a subir durante a manhã e onde a possível entrada de financiamento chinês ainda faz eco", referiu João de Deus.

* A banca portuguesa segue agora sem tendência definida, após os ganhos da manhã, com o Millennium bcp inalterado nos 0,129 euros, enquanto o BPI soma 0,21 pct para 0,479 euros e o BES cai 1,28 pct para 1,313 euros, alvo da tomada de lucros.

O índice europeu para o sector cai 0,3 pct.

As acções da banca portuguesa tiveram em destaque no início da semana, com valorizações fortes na expectativa de que bancos chineses abram linhas de financiamento à banca portuguesa e venham, eventualmente, até entrar no capital de alguns.

* A EDP-Energias de Portugal cai 0,42 pct para 2,368 euros, a EDP Renováveis desce 2,56 pct para 4,567 euros e a Galp Energia recua 0,35 pct para 11,34 euros.

A EDP tem estado em alta há várias semanas, a beneficiar da última fase de privatização da qual saiu vencedora chinesa China Three Gorges, que vai comprar a fatia de 21,35 pct que o Estado tem na eléctrica por 2.693 ME.

* Os futuros do Nasdaq sobem 0,1 pct e os Dow Jones somam 0,16 pct, deixando antever uma abertura em leve alta para os mercados norte-americanos, em dia de divulgação dos pedidos de subsídio de desemprego.

* O contrato do Brent para Fevereiro sobe 0,01 pct para 107,57 dólares o barril e o Nymex ganha 0,36 pct para 99,62 dólares, a

O Irão ameaçou bloquear o estreito de Hormuz, se forem impostas sanções internacionais às suas exportações de crude por causa do programa nuclear que tem em curso, levando os investidores a recear que haja uma interrupção do fornecimento de petróleo que desequilibre o mercado mundial.

