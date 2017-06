(Acrescenta citações e informação)

Por Sergio Goncalves e Daniel Alvarenga

LISBOA, 30 Dez A China Three Gorges (CTG) e a EDP-Energias de Portugal, maior grupo industrial português, ambicionam alcançar a liderança global em energias limpas, disse o presidente da CTG, Cao Guangjing, após assinar o acordo de compra dos 21,35 pct que o Estado tinha na EDP e selado uma parceria estratégica.

"Nós partilhamos visões e ambos queremos ser grupos líderes globais em energias limpas por direito próprio. As duas companhias são altamente complementares em termos das fortaleza competitiva e desenvolvimento de estratégias, o que nos dá uma plataforma comum", afirmou Cao Guangjing.

O Governo português escolheu a CTG para ser o maior accionistas da EDP após a aquisição destes 21,35 pct, por 2.693 ME, afastando os outros três concorrentes: a alemã E.ON , a brasileira Eletrobras, que é controlada pelo Estado, e a Cemig do Brasil, cujo controlo é detido pelo Estado de Minas Gerais.

O acordo prevê que a posição da CTG esteja bloquead durante quatro anos, embora Cao Guangjing tenha admitido que, após esse período, adquirir mais acções da eléctrica portuguesa "dependerá da situação".

Perguntado se poderia considerar outras aquisições internacionais, referiu que, "se a oportunidade for boa e o preço barato", a CTG deverá estar interessado, mas nada está em cima da mesa.

Esta alienação do capital da EDP abre um novo ciclo de privatizações em Portugal, previsto no acordo do 'bailout' de 78.000 ME da União Europeia e Fundo Monetário Internacional.

O resgate de Portugal prevê receitas de privatizações de 5.300 ME até 2013, com a alienação de posições estatais em empresas como a REN-Redes Energéticas Nacionais, a TAP-Air Portugal, Correios de Portugal, uma unidade da CP-Caminhos de Ferro, a áera de seguros da Caixa, entre outras.

No caso da REN o resultado da privatização de 40 pct do capital deverá ser conhecido no início de 2012, tendo a gigante chinesa State Grid, a norte-americana Brookfield Management e a Oman Oil já submetido propostas de compra.

PORTUGAL É DESTINO ATRACTIVO

"É firme convicção do Governo que o sucesso da operação contribuirá muito para a reputação de Portugal como um lugar para investir", disse o ministro das Finanças, Vitor Gaspar.

Adiantou: "a operação de hoje reflecte o aprofundar em curso da estratégia e relações de longo prazo (entre Portugal e a China), que vai durar bastante para além do dia de amanhã".

O presidente da CTG realçou que este é o maior projecto da empresa chinesa no exterior, bem como o seu mais elevado investimento 'cross border' e o maior investimento de uma companhia da China em Portugal -- devendo ser a locomotiva que puxará mais investidores chineses para as empresas portuguesas.

"Este negócio servirá como uma ponte de cooperação estratégica entre empresas chinesas e portuguesas, em áreas como o comércio, finanças e turismo", disse o presidente da CTG.

Esta manhã as acções do Millennium bcp dispararam 9,9 pct para máximos de seis semanas, nos 0,144 euros, impulsionado com as declarações do presidente da CTG sobre o interesse de instituições financeiras chinesas em entrar no capital do maior banco privado de Portugal em activos. [ID: nL6E7NU0Z0]

Zhang Dingming, secretário do 'board' da CTG, disse em entrevista à Reuters há duas semanas que está em curso o processo de trazer os bancos chineses para Portugal com vista a promover as relações entre o sector financeiro da China e o português.

O investimento global da CTG na compra da última posição do Estado na EDP vai envolver um 'envelope' financeiro superior a 8.000 milhões de euros (ME), incluindo financiamento de bancos chineses.

A EDP é o maior grupo industrial de Portugal e um dos maiores operadores energéticos da Ibéria, controlando a Energias do Brasil e a quarta maior eólica mundial EDPR -- os 'triggers' de crescimento dos seus resultados. A EDPR, para além de estar em oito mercados europeus, no Canadá e no Brasil, é dona da norte-americana Horizon Wind Energy.

EDP FOLGADA PARA ALÉM 2015

Este negócio vem fortalecer o perfil creditício da EDP e diversifica oportunidades de crescimento, anunciou a eléctrica nacional, que prevê um aumento do seu 'EPS' a partir de 2012.

António Mexia, Chief Executive Officer da EDP, salientou que a eléctrica portuguesa, antes deste 'deal' com a CTG, já estava estruturalmente pré-financiada nos próximos dois anos, adiantando: "o que é importante é que isto (deal com CTG) nos dá visibilidade para além de 2015".

No final do terceiro trimestre, a dívida líquida da EDP era de 16.600 ME,a duração média da maturidade da dívida era de 5 anos, o rácio dívida líquida/EBITDA era de 4,5 vezes e as necessidades de financiamento estavam cobertas até o primeiro trimestre de 2013.

O 'deal' firmado hoje prevê que a chinesa compre posições minoritárias em parques eólicos da subsidiária EDP Renováveis , com um valor global de 2.000 ME.

"Este negócio representa novas opções em termos de mercados e em termos financeiros para a empresa e para a economia", disse António Mexia.

"Queremos desenvolver a EDP num percurso sustentável de rápido crescimento e de um grupo líder nas energias limpas", concluiu o presidente da CTG.

Acrescentou que a CTG poderá dar "vantagens financeiras" à EDP, realçando que EDPR é "uma boa plataforma para futuras expansões nos países europeus, mas também na Ásia no futuro, e nos EUA".

"A EDP é uma empresa muito internacionalizada e poderemos cooperar uns com os outros na Europa de Leste e na América do Sul. Isto beneficiará as duas companhias, o seu desenvolvimento futuro especialmente nos mercados externos será muito mais brilhante", concluiu. (Editado por Patricia Vicente Rua)