LISBOA, 30 Dez O índice de referência português PSI20 encerrou a última sessão do ano ligeiramente acima da linha de água, mas o Millennium bcp subiu 4 pct impulsionado pela perspectiva que bancos chineses entrem no seu capital, disseram dealers.

"Ontem, o presidente da China Three Gorges, a empresa que venceu a última fase de privatização da EDP, afirmou que havia interesse de bancos chineses no BCP, e é isso que está a animar o título", explicou João de Deus, trader da Dif Broker, em Lisboa.

As acções do Millennium bcp fecharam a subir 3,82 pct nos 0,136 euros mas chegaram a subir 10 pct para máximos de seis semanas. O BCP subiu devido à declarações do presidente da China Three Gorges (CTG) sobre o interesse de instituições financeiras chinesas em entrar no capital do banco.

* A banca encerrou em alta, o BPI ganhou 0,21 pct para 0,481 euros e o Banco Espírito Santo (BES) 0,52 pct para 1,35 euros.

* A EDP-Energias de Portugal subiu 0,29 pct para 2,391 euros e a EDP Renováveis ganhou 2,49 pct para 4,728 euros.

A China Three Gorges assinou hoje o acordo para a compra da participação de 21,35 pct que o Estado tem no capital da elétrica, tornando-se na maior acionista da empresa.

O presidente da CTG, Cao Guangjin disse que as empresas ambicionam alcançar a liderança global em energias limpas.

* A Portugal Telecom subiu 2,56 pct para 4,45 euros, negociando já sem direito ao dividendo intercalar de 0,215 euros que vai pagar a 4 de Janeiro.

* O PSI20 subiu 0,1 pct para 5.494,27 pontos com 10 títulos em alta, nove em queda e um estável, tendo sido negociados 194 milhões de acções ou 62 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

* Os principais índices europeus fecharam em alta, com variações entre os 0,1 pct e 1,22 pct, numa manhã sessão de fraca liquidez, em que alguns dos principais mercados europeus só estão abertos meia sessão.

* A bolsa de Londres encerrou às 1200 TMG e a de Frankfurt às 1300 TMG.

"OS dados económicos dos EUA, ontem, foram considerados positivos e ajudaram a retomar o rally de Natal", disse Veronika Pechlaner, gestora de fundos na Ashburton European.

* Nos EUA, os 'pending home sales' para Novembro subiram para um máximo de ano e meio, dando esperanças de uma recuperação do mercado imobiliário enquanto que o índice de sentimento empresarial ISM de Chicago também animou os investidores.

* O euro sobe 0,22 pct para 1,2915 dólares.

* Ontem, o Instituto de Gestão da Tesouraria e Crédito Público anunciou que Portugal prevê leiloar entre 5.250 e 6.500 milhões de euros (ME) no primeiro trimestre de 2012, querendo realizar dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) em Janeiro e Fevereiro e um leilão em Março.

O contrato do Brent para Fevereiro desce 0,06 pct para 107,95 dólares o barril e o Nymex perde 0,04 pct para 99,61 dólares.

O contrato do Brent para Fevereiro desce 0,06 pct para 107,95 dólares o barril e o Nymex perde 0,04 pct para 99,61 dólares.