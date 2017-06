LISBOA, 3 Jan O índice PSI20 segue em alta face a uma Europa indefinida, com o Millennium bcp a continuar a beneficiar do eventual interesse de bancos chineses em entrar no seu capital social, disseram dealers.

"O BCP é o único título da praça nacional, hoje, que tem uma história para contar. Está em alta pela oitava sessão consecutiva e é a estrela da sessão", disse Paulo Rosa, trader da Gobulling.

"O BCP já vinha a fugir dos mínimos, a quebrar resistências sucessivas, e os rumores de que bancos chineses poderão estar interessados em entrar no BCP despoletaram um 'rally' mais forte", explicou.

* O Millennium bcp segue a valorizar 6,99 pct para 0,153 euros, em máximos de seis semanas, com 46,5 milhões de acções transaccionadas, a maioria do total de 49,5 milhões de títulos negociadas na NYSE Euronext Lisbon.

Na sexta-feira, as acções do Millennium bcp dispararam 10 pct, após declarações de interesse da China Three Gorges (CTG) sobre a entrada de bancos chineses em entrar no capital do banco.

* O BPI ganha 1,84 pct para 0,497 euros e o Banif valoriza 0,59 pct para 0,343 euros, enquanto o Banco Espírito Santo cai 0,81 pct para 1,34 euros.

* A EDP-Energias de Portugal soma 0,57 pct para 2,474 euros, a Portugal Telecom avança 0,42 pct para 4,51 euros e a Jerónimo Martins sobe 0,27 pct para 13,06 euros.

* O PSI20 ganha 0,36 pct para 5.631,60 pontos, com 11 títulos em alta e sete em queda.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de resistência nos 5.634 pontos e referem que "poderá ocorrer o teste aos níveis máximos de curto prazo".

"Seja comprador se os valores de suporte apontados não forem postos em causa", aconselha o BPI aos investidores.

* Os mercados bolsistas europeus seguem com variações entre uma queda de 0,6 pct e uma subida de 1,3 pct, com dados macro favoráveis na China a impulsionar os títulos relacionados com as matérias primas e a extração de minérios.

Porém, a persistência dos receios em torno da crise de dívida soberana na zona euro e a tomada de mais-valia após os ganhos de ontem estão a pesar sobre os índices bolsistas europeus.

Na primeira sessão do ano, a 2 de Janeiro, os mercados europeus encetaram uma recuperação da queda de 11 pct em 2011, a maior descida annual desde 2008. Londres e Wall Street estiveram encerrados.

* Os investidores têm agora as atenções centradas na reunião dos líderes alemão e francês, agendada para dia 9 de Janeiro, para discutir a crise de dívida soberana na zona euro.

* Nos mercados secundários de dívida, as Obrigações do Tesouro (OT) alemãs a dez anos ('bunds') estão em queda e as yields da periferia europeia estáveis ou em leve alta, com as italianas a rondar os 7 pct, nível que levou outros países, como Portugal, a terem que pedir ajuda externa.

A taxa de juro das OT italianas segue nos 6,91 pct e das espanholas nos 5,20 pct.

* Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida pública a dez anos sobe 4 pontos base para 13,60 pct.

* O euro, que fez no Domingo dez anos de existência, sobe 0,69 pct para 1,3022 dólares. Os analistas prevêem, no entanto, que a moeda única europeia continue sob pressão, em 2012, penalizada pela crise de dívida soberana.

* Os futuros norte-americanos começam a transaccionar às 1100 horas locais, após Wall Street ter estado encerrado ontem.

* O preço do crude nos mercados internacionais está a ser impulsionado pela tensão geopolítica no Irão e por dados macro favoráveis na China.

Os contratos para entrega em Fevereiro, tanto do Brent como do Nymex, sobem mais de 2 pct e ambos acima do 100 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima)