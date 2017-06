LISBOA, 3 Jan O índice PSI20 segue a negociar em alta, face a uma Europa sem tendência definida, suportado na subida de 5 pct o Millennium bcp com o reforço do ângulo especulativo originado pela expectativa de entrada de bancos chineses no capital do maior banco privado português em activos, disseram dealers.

As acções do Millennium bcp valorizam 5,59 pct para 0,1510 euros, mas já dispararam 7 pct, nesta que é a oitava sessão de ganhos consecutivos do banco.

"É importante notar que o movimento de valorização verificado nas últimas semanas não é específico do BCP, embora neste caso seja mais acentuado devido não só ao factor 'China', mas também porque a cotação do BCP foi das mais afectadas", disse André Rodrigues, analista do Caixa Banco de Investimento.

Na sexta-feira, as acções do Millennium bcp dispararam 10 pct, após declarações de interesse da China Three Gorges (CTG) sobre a entrada de bancos chineses em entrar no capital do banco.

* O BPI ganha 1,43 pct para 0,495 euros enquanto o Banco Espírito Santo cai 1,33 pct para 1,333 euros.

O índice europeu para o sector da banca avança 0,33 pct.

* A suportar ainda o índice estão as subidas dos pesos-pesados Portugal Telecom e EDP-Energias de Portugal. A telecom avança 0,65 pct pata 4,52 euros e a EDP-Energias de Portugal sobe 0,24 pct para 2.466 euros.

* O PSI20 ganha 0,25 pct para 5.625,34 pontos, com 10 títulos em alta, oito quedas e dois inalterados, tendo sido negociados 89,8 milhões de acções ou 33,2 milhões de euros na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de resistência nos 5.634 pontos e referem que "poderá ocorrer o teste aos níveis máximos de curto prazo".

"Seja comprador se os valores de suporte apontados não forem postos em causa", aconselha o BPI aos investidores.

* Já os principais índices europeus seguem sem tendência definida, oscilando entre uma queda de 1,24 pct e uma subida de 1,0 pct, com as empresas de minérios em destaque, suportadas nos dados favoráveis do sector industrial chinês.

Porém, a persistência dos receios em torno da crise de dívida soberana na zona euro limita as subidas.

O índice de referência espanhol, IBEX, lidera as quedas na Europa, depois de comentários do ministro da economia espanhol que desagradaram os investidores.

Luis de Guindos afirmou que o défice espanhol de 2011 poderá ser aos 8 pct do Produto Interno Bruto (PIB) inicialmente previstos.

* Os investidores têm agora as atenções centradas na reunião dos líderes alemão e francês, agendada para dia 9 de Janeiro, para discutir a crise de dívida soberana na zona euro.

* O euro, que fez no Domingo dez anos de existência, aprecia 0,70 pct para 1,3021 dólares, apesar dos analistas preverem que a moeda única europeia continue sob pressão, em 2012, penalizada pela crise de dívida soberana.

* Os futuros do Nasdaq e do Dow Jones sobem 1,7 pct e apontam para uma abertura em alta dos mercados norte-americanos.

* O preço do crude nos mercados internacionais está a ser impulsionado pela tensão geopolítica no Irão e por dados macro favoráveis na China.

Os contratos para entrega em Fevereiro do Brent sobe 2,33 pct para 109,90 dólares e o do Nymex avança 2,36 pct para 101,14 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)