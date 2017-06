LISBOA, 3 Jan As valorizações do Millennium bcp, Galp Energia e Zon levaram o índice de referência nacional PSI20 a fechar em alta, acompanhando os pares europeus, que beneficiaram de dados económicos, melhores que o esperado, provenientes da China, Europa e EUA, segundo operadores.

* O índice PSI20 subiu 1,60 pct para 5.700,94 pontos, com 13 títulos em alta, seis quedas e um inalterado, tendo sido negociados 153 milhões de acções ou 82,2 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

* O Millennium bcp brilhou pela oitava sessão consecutiva, tendo terminado com uma valorização de 4,9 pct para 0,15 euros, depois de ter disparado 7 pct para máximos das últimas seis semanas.

Traders e analistas explicam que as subidas consecutivas do BCP resultam do reforço do ângulo especulativo originado pela expectativa e entrada de bancos chineses no capital do maior banco privado português em activos.

"É importante notar que o movimento de valorização verificado nas últimas semanas não é específico do BCP, embora neste caso seja mais acentuado devido não só ao factor 'China', mas também porque a cotação do BCP foi das mais afectadas", disse André Rodrigues, analista do Caixa Banco de Investimento.

* O BPI ganhou 1,64 pct para 0,496 euros enquanto o Banco Espírito Santo caiu 0,67 pct para 1,342 euros.

O índice DJ Stoxx para a banca avança 1,86 pct.

* Destaque ainda para a Zon Multimedia que subiu 6,07 pct para 2,62 euros e para a Sonae Indústria (SI) que ganhou 6,38 pct para 0,70 euros.

"A subida da Zon tem por base ainda a possível desblindagem dos estatutos, o que torna a empresa mais apetecível. Já no caso da SI não há notícias que sustentem a subida, é apenas um movimento de recuperação. Note-se que a SI sofreu bastante com a volatilidade do PSI20 nos últimos meses", frisou João de Deus, trader da Dif Broker.

Os accionistas da Zon Multimédia vão reunir-se, em Assembleia Geral, a 30 de Janeiro de 2012 para deliberar sobre uma proposta de eliminar o actual limite máximo de 10 pct dos direitos de voto de cada accionistas.

* A Portugal Telecom subiu 1,31 pct para 4,55 euros, a EDP-Energias de Portugal ganhou 0,12 pct para 2,463 euros e a Galp Energia avançou 5,32 pct para 12,365 euros, a beneficiar da escalada do preço do petróleo.

* O preço do crude nos mercados internacionais está a ser impulsionado pela tensão geopolítica no Irão e por dados macro favoráveis na China.

Os contratos para entrega em Fevereiro do Brent sobe 3,56 pct para 111,20 dólares e o do Nymex avança 3,59 pct para 102,36 dólares o barril.

* Na Europa, os principais índices encerraram com subidas entre 0,1 pct e 2,29 pct, com as empresas de minérios em destaque, suportadas nos dados favoráveis do sector industrial na China e EUA.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Retorno de activos em 2011: r.reuters.com/suz52s

Performance sectores em 2011: link.reuters.com/wuv75s

Gráficos crise dívida zona euro: r.reuters.com/hyb65p

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

* Do outro lado do Atlântico, o índices Dow Jones e Nasdaq valorizam 2 pct, a beneficiar do crescimento, acima do previsto, da indústria transformadora, no mês de Dezembro, e dos gastos na construção que aceleraram, em Novembro, para máximos de ano e meio.

* Os investidores têm agora as atenções centradas na reunião dos líderes alemão e francês, agendada para dia 9 de Janeiro, para discutir a crise de dívida soberana na zona euro.

* O euro, que fez no Domingo dez anos de existência, aprecia 1,01 pct para 1,3611 dólares, com a melhoria de dados económicos a nível global a aumentar o apetite para o risco.

Analistas alertam, porém, que a moeda única europeia deverá continar sob pressão, em 2012, penalizada pela crise de dívida soberana. (Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)