LISBOA, 6 Jan A transferência de 6.000 milhões de euros (ME) dos fundos de pensões de bancos portugueses para a esfera do Estado, que permite a Portugal ficar abaixo da meta do défice para 2011, poderá ter um impacto negativo de 2.000 milhões de euros (ME) nos resultados dos bancos, disse o governador do Banco de Portugal (BP).

Explicou que, se os bancos usarem o 'método de corredor' para contabilizarem esse impacto será "superior a 2.000 ME", enquanto se usarem o método contabilístico terá um impacto sobretudo em capitais próprios e "o impacto sobre resultados será menor".

"Num caso afecta mais resultados e noutro mais o capital [da banca) mas, em qualquer dos casos, o impacto decorrente da transferência ficará reflectido em capitais próprios no final de 2011", afirmou o governador do BP, numa comissão do Parlamento.

"As estimativas disponíveis apontam para um impacto prudencial (no capital) resultante da operação de transferência parcial para a Segurança Social dos fundos de pensões que rondará os 25 pct do valor transferido, isto é cerca de 1.500 ME", adiantou.

Esclareceu que aquele montante "não é insuficiência de fundeamento dos fundos de pensões, é o reconhecimento na contabilidade dos bancos que havia impacto a ser considerado e que vai ser objecto de um incremento de capital de compensação".

"Nessa medida os bancos vão ter de reforçar os seus capitais próprios", acrescentou.

Os activos transferidos foram esmagadoramente 'cash' e só uma pequena parte títulos da dívida pública avaliados a preço de mercado, permitindo que a operação de transferência tenha sido patrimonialmente neutra.

Com a receita extraordinária desta transferência do fundo de pensões, o défice público português deverá cair para um valor entre 4 e 4,5 pct do PIB em 2011, abaixo da meta inicial de 5,9 pct e contra 9,8 pct de 2010, segundo o Governo.

O Executivo estima que 27 mil pensionistas passem para a esfera directa da Segurança Social com esta transferência dos fundos de pensões da sucursal do Barclays em Portugal, do Banif , BBVA (Portugal), BPI, sucursal do Banco do Brasil em Portugal, BES, BESI, BES Açores, Credibom, Banco Popular, Santander Totta, sucursal em Portugal do BNP Paribas, BCP, BII, Activobank e Unicre.

Os termos do 'resgate' obrigam que os rácios de core-Tier 1 da banca de Portugal subam para 9 pct em 2011 e 10 pct em 2012, face à exigência anterior de um mínimo de 8 pct até ao fim de 2011, sendo que os maiores bancos portugueses já cumprem ou estão em vias de cumprir o 'target' deste ano.

Contudo, os líderes europeus decidiram recentemente que a banca na Europa tem de ter um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012, valorizando de forma prudente, a preços de mercado, as carteiras de dívida soberana que, na prática, significa impôr 'haircuts'.

Assim, baseado nos critérios da Associação Bancária Europeia, o Banco de Portugal prevê necessidades adicionais de capital de 7.800 ME para os bancos portugueses.

O 'bailout' de Portugal inclui uma linha pública de recapitalização da banca nacional de 12.000 ME, caso os bancos não consigam reforçar os seus rácios de capital por meios próprios e/ou de mercado. (Por Sérgio Gonçalves e Daniel Alvarenga; Editado por Patrícia Vicente Rua)