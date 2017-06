LISBOA, 9 Jan Os trabalhadores portuários vão manter a greve de cinco dias iniciada hoje, podendo pôr em causa a competitividade dos portos nacionais e o fluxo das exportações portuguesas, o único sector da economia que se mostra robusto, apesar da forte austeridade imposta ao país, segundo o sindicato e Governo.

"Esta greve termina dentro do prazo do pré-aviso que foi emitido", afirmou Vitor Dias, vice-presidente da Confederação dos Sindicatos Marítimos e Portuários (FESMARPOR)

Frisou que "a manter-se a situação (que levou a esta greve) terão que se equacionar outro tipo de medidas, uma vez que os nossos companheiros do Porto de Aveiro continuam com a situação por resolver".

A greve tem origem num conflito laboral no Porto de Aveiro, onde o pedido de insolvência da empresa que trabalha neste porto ameaça levar 61 trabalhadores para o desemprego.

"Uma greve com esta duração afecta a competitividade dos nossos portos e dos próprios trabalhadores, face aos outros países europeus e, nomeadamente, na Península Ibérica", disse fonte oficial do Ministério da Economia, que acompanhou as negociaçõs entre as partes.

Frisou que para já não estão marcadas mais reuniões entre o sindicato, responsáveis do Porto de Aveiro e o Governo.

A paralisação começou à meia-noite de hoje e abrange os trabalhadores que asseguram o embarque e desembarque de mercadorias nos principais portos nacionais: Aveiro, Viana do Castelo, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal e Sines, enquanto o Porto de Leixões ficou de fora desta greve.

"Obviamente (que a greve) trará prejuízos. Este processo não começou ontem, começou em 2009 e a partir de determinada altura deixou de ter interlocutores", realçou Vitor Dias.

Referiu que "os portos de Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa e Setúbal estão completamente parados e há paralisações parciais em Sines e em Viana do Castelo".

O sector exportador é actualmente o mais dinâmico no seio de uma economia nacional recessiva. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações portuguesas, entre Setembro e Novembro de 2011, tiveram um crescimento homólogo de 15,1 pct para 11.404,6 milhões de euros (ME).

"O fluxo de exportações não é tão intenso, funciona em períodos cíclicos. De todo o modo, se a greve está a causar um impacto tão forte nomeadamente no sector exportador, seria bom que todas as pessoas que são lesadas pressionassem as entidades", frisou o responsável da FESMARPOR.

Portugal está sob um 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME) que obriga o país a um duro programa de austeridade para cortar o seu défice público para 5,9 pct do Produto Intern Bruto (PIB) em 2011, visando os 4,5 pct em 2012 e os 3 pct em 2013.

O Governo já anunciou que o défice público em 2011 deverá ficar abaixo dos 4,5 pct, mas devido às receitas extraordinárias com a transferência de 6.000 ME de fundos de pensões da banca para a esfera do Estado.

As medidas de austeridade em curso têm um efeito recessivo, prevendo o Governo que a economia portuguesa tenha contraído 1,6 pct em 2011 e tenha uma contracção de 3 pct em 2012, apenas voltando a crescer em 2013. (Por Patricia Vicente Rua e Miguel Pereira; Editado por Sérgio Gonçalves)