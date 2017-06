LISBOA, 9 Jan A Euronext Lisbon fechou em terreno negativo, com o índice de referência PSI20 a perder 0,54 pct, em linha com as praças europeias e pressionado pelas quedas da Portugal Telecom e das acções de energéticas, mas com o Millennium bcp a voltar a destacar-se em alta, segundo dealers.

Negociaram-se 149 milhões de acções ou 71,5 milhões de euros, num dia em que França pagou mais caro para colocar Bilhetes do Tesouro (BT) e a Alemanha numa colocação também de BT continuou a mostrar que é um 'porto seguro'.

Na Europa, continua a pesar sobre os mercados a percepção que a banca ainda tem de percorrer um longo e difícil caminho para resolver as necessidades de capital e de financiamento, após o Unicrédito ter anunciado recentemente um 'cash call' a um preço de subscrição com um desconto superior a 50 pct.

"O Unicrédito vai realizar um aumento de capital e há receio de que outros grandes bancos europeus, como o BNP Paribas e outros, tenham de fazer o mesmo", referiu Luís Ribeiro, operador do Banif.

Os investidores estiveram também de olhos postos num encontro entre a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Nicholas Sarkozy, que lançaram um 'ultimato' à Grécia para chegar a acordo com os credores para um 'swap' de dívida, evitando o incumprimento do país, caso contrário não receberá o segundo 'bailout' de 130.000 ME.

Com excepção do Millennium bcp, que fechou a ganhar 3,68 pct para 0,141 euros com especulação sobre o eventual interesse chinês na instituição, a restante banca nacional encerrou em terreno negativo.

O Banco Espírito Santo (BES) perdeu 2,52 pct para 1,159 euros, ao passo que o BPI desvalorizou 0,62 pct para 0,477 euros e o Banif caiu 1,6 pct para 0,307 euros.

No entanto, a forte subida dos papéis do BCP - que chegaram a disparar 8,8 pct, durante a manhã - é vista com cautela por operadores.

"Isto é um 'deja vu', o seguimento da especulação na passada semana da possível entrada de accionistas chineses e brasileiros", disse Alfredo Mendes, trader do Banco Best.

Adiantou que a continuação desta valorização está muito dependente das notícias sobre o mercado europeu de dívida e da evolução da situação na Grécia, concluindo: "não me parece que (este movimento) seja muito sustentável, mas antes uma montanha russa".

Pela positiva destacaram-se também a Zon, com uma subida de 0,25 pct para 2,41 euros, bem como a Sonaecom, que ganhou 1,29 pct para 1,256 euros.

As empresas do sector energético contrabalançaram a subida dos títulos do banco liderado por Carlos Santos Ferreira. A Galp Energia fechou a perder 0,63 pct para 12,63 euros, enquanto a EDP-Energias de Portugal desceu 0,96 pct para 2,38 euros e a EDP Renováveis desvalorizou 1,63 pct para 4,78 euros.

Outro peso pesado do PSI20, a Portugal Telecom (PT) , desceu 1,81 pct para 4,230 euros, enquanto a Brisa desceu 0,5% para 2,607 euros por acção.

Fora do PSI20, a Impresa fechou a subir 31 pct para 0,55 euros, com especulação de interesse angolano na holding dona do canal privado de televisão SIC.

"Houve uma transacção com um grande bloco de acções da Impresa durante a manhã, mas o interesse no título manteve-se ao longo do dia", afirmou Luís Ribeiro, 'trader' do Banif.

* Os principais índices bolsistas na Europa fecharam também em terreno negativo. O MIB, índice da bolsa de Milão, liderou as perdas, com uma queda de 1,7 pct para 14401,55 pontos, enquanto o londrino FTSE 100 perdeu 0,66 pct para 5612,19 pontos e o DAX de Frankfurt desceu 0,67 pct para 6017,23 pontos. Já o francês CAC 40 fechou a cair 0,31 pct para 3127,69 pontos, enquanto o madrileno Ibex desceu 0,12 pct para 8278 pontos.

* O euro ganhou 0,4 pct para 1,2740 dólares, a recuperar dos mínimos de 16 meses face ao dólar tocados na semana passado.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais inverteu para queda, com os receios em torno da economia da Zona Euro a mais que anular a pressão altista da tensão geopolítica no Irão. O contrato de Fevereiro do Brent cai 0,57 pct para 112,41 dólares e o do Nymex recua 0,89 pct para 100,65 dólares o barril.

* Nos mercados secundários de dívida, a taxa de juro das Obrigações de Tesouro (OT) italianas a dez anos segue nos 7,09 pct de 7,19 pct e as espanholas nos 5,45 pct versus 5,76 pct.

* Em Portugal, as 'yields' das Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos desceu para 13,10 pct face aos 13,33 pct na sessão anterior.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)