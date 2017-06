LISBOA, 10 Jan As vendas do grupo Jerónimo Martins tiveram uma subida homóloga de 13,2 pct para 9.838 milhões de euros (ME) em 2011, em linha com o previsto e suportadas pelo 'motor' de crescimento na Polónia, a Biedronka, e resiliência do negócio em Portugal, anunciou a empresa.

A média de estimativas de seis analistas apontava para vendas consolidadas de 9.818 ME em 2011.

A JM adiantou que, no quatro trimestre de 2010, as vendas totais do grupo cresceram 6,8 pct para 2.518 ME, acima dos 2.502,5 ME estimados pela média dos analistas.

A Jerónimo Martins é a número dois do retalho em Portugal e a líder do retalho alimentar na Polónia.

"O desempenho de vendas no ano reflecte o forte crescimento Like-for-Like do Grupo (+7,8 pct), com a excelente contribuição da Biedronka (+13,4 pct) e o bom desempenho dos negócios em Portugal", referiu a JM, em comunicado.

Frisou que "o ano de 2011 foi também o ano da consolidação da notável capacidade de expansão da Biedronka, com a abertura de 239 novas localizações, terminando o ano com um total de 1.873 lojas".

A JM prevê atingir as 3.000 lojas Biedronka em 2015.

A retalhista realçou que termina 2011 "confiante em relação à solidez que os seus formatos revelaram no mercado português e, fundamentalmente, na capacidade de execução no mercado polaco, onde o potencial de crescimento da Biedronka a mantém no primeiro plano das prioridades estratégicas, como motor do crescimento de Jerónimo Martins". (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)