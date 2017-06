LISBOA, 11 Jan O índice PSI20 liderou hoje as perdas na Europa, pressionado pelas quedas da EDP-Energias de Portugal, Jerónimo Martins e Galp Energia, no dia em que a Fitch apelou ao Banco Central Europeu para comprar dívida soberana europeia e evitar o colapso do euro, disseram dealers.

* O índice de referência da praça lisboeta recuou 0,83 pct para 5.509,08 pontos, tendo sido negociados 130 milhões de títulos, ou 82,9 milhões de euros.

* As praças europeias cairam entre 0,19 pct e 0,58 pct, com excepção de Milão, que fechou a ganhar 0,25 pct. Os investidores reagiram assim ao aviso que a agência de notação financeira norte-americana Fitch dirigiu ao banco central da Zona Euro: para evitar um colapso "cataclísmico" da moeda única europeia, serão necessárias medidas como a compra de dívida pública dos países afectados pela crise da dívida soberana.

"O que a Fitch está a dizer é que alguém tem de agir", disse Joe Rundle, chefe de 'trading' da ETX Capital. "As pessoas falam de recessão, a confiança dos consumidores está em baixo e a preocupação está no efeito que esta conjuntura terá nos resultados das empresas", acrescentou.

* Os investidores estão, ainda, expectantes quanto ao resultados dos leilões de dívida pública que a Espanha e a Itália vão realizar amanhã e sexta-feira, disseram dealers.

"Os nervos estão a voltar (aos mercados) antes de alguns importantes leilões de dívida. Se correrem razoavelmente bem, os investidores esquecerão o assunto e voltarão as atenções para os resultados do quarto trimestre", disse Keith Bowman, analista da Hargreaves Lansdown.

Contudo, alertou: "se as colocações forem mal recebidas, isso deverá certamente acrescer às actuais preocupações".

Na quinta-feira, o Tesouro espanhol pretende colocar entre 4.000 e 5.000 milhões de euros (ME) em três leilões de dívida pública a longo prazo, incluindo um novo 'benchmark' a três anos. No dia seguinte, em Itália, está agendado um leilão de até 4.750 ME de obrigações.

* Apesar dos ganhos do peso pesado Portugal Telecom (PT) , que se destacou pela positiva com uma valorização de 1,38 pct para 4,32 euros por acção, o PSI20 recuou em simpatia com os seus congéneres europeus e devido às descidas da EDP, Jerónimo Martins e Galp.

A eléctrica liderada por António Mexia fechou a cotar nos 2,34 euros por acção, menos 0,34 pct que na véspera, ao passo que a retalhista cedeu 1,04 pct para 12,88 euros. Já a Galp Energia desvalorizou 2,5 pct para 12,47 euros por título.

* Mas, a sessão ficou marcada pelas perdas do Millennium bcp , que afundou 5,76 pct para 0,131 euros, com tomada de mais-valias por parte dos investidores. O maior banco privado português em activos corrigiu assim da valorização que registou nas últimas sessões, na sequência de notícias - ainda não confirmadas oficialmente - sobre o interesse de investidores chineses e brasileiros no seu capital.

"As notícias que têm saído nos últimos dias explicam a volatilidade do título", disse Paulo Cruz, operador do BCP.

* Entre os restantes bancos nacionais, o Banco Espírito Santo fechou a ganhar 0,85 pct para 1,19 euros, enquanto o BPI e o Banif perderam, respectivamente, 0,2 pct e 0,96 pct para 0,49 euros e 0,31 euros. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

* Nos mercados secundários de dívida, a taxa de juro das Obrigações de Tesouro (OT) italianas a dez anos segue nos 7,02 pct de 7,14 pct e a espanhola nos 5,32 pct versus 5,52 pct.

* Em Portugal, as 'yields' das OT a 10 anos descem para 12,737 pct face aos 12,97 pct na sessão anterior.

Os dealers de dívida pública têm referido que o BCE tem estado activo a comprar títulos de dívida soberana no mercado secundário, antes dos leilões chave daqueles países do Sul da Europa.

* O euro desvaloriza 0,69 pct para 1,2687 dólares, com os investidores expectantes quanto à decisão de política monetária do BCE, amanhã.

* Os futuros do Nasdaq sobem 0,15 pct e os do Dow Jones perdem 0,19 pct.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais está a corrigir face aos ganhos da sessão anterior, com o contrato de Fevereiro do Brent a cair 0,15 pct para 113,09 dólares e o do Nymex a cair 0,31 pct para 101,89 dólares o barril.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)