LISBOA, 12 Jan As valorizações no sector da banca, lideradas pela subida de 6,3 pct do BES, suporta o índice PSI20 em alta, com os pares europeus, após o sucesso dos leilões de dívida em Espanha e Itália, disseram operadores, que alertaram para a importância da conferência de imprensa do Banco Central Europeu.

"Foram as emissões de dívida em Espanha e Itália que superaram as expectativas e impulsionaram os ganhos dos mercados accionistas de uma forma geral e da banca em particular", frisou Gualter Pacheco, trader da GoBulling, no Porto.

* O Banco Espírito Santo (BES) ganha 6,30 pct para 1,262 euros, o Millennium bcp sobe 3,82 pct para 0,136 euros, o BPI avança 5,10 pct para 0,515 euros e o Banif ganha 2,58 pct para 0,318 euros.

* A EDP-Energias de Portugal valoriza 0,68 pct para 2,36 euros e a Galp Energia sobe 1,12 pct para 12,61 euros.

* O índice PSI20 soma 0,73 pct para 5.549,24 pontos com 83 milhões de títulos, ou 42 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

O próximo nível de resistência do PSI20 é visto nos 5.557 pontos pelos analistas técnicos do BPI, que continuam a aconselhar uma postura vendedora aos investidores, já que "a situação de exaustão/sobrecomprado poderá trazer um movimento de tomada de proveitos".

* Na Europa, os principais índices alcançaram máximos de 5 meses e ganham entre 0,43 pct e 3,4 pct, com o sector financeiro a brilhar enquanto o do retalho acentua quedas, com a britânica Tesco a tombar 14 pct após ter emitido um 'profit warning'.

"O leilão espanhol levou o euro a valorizar e contribuiu ainda para um acentuar dos ganhos no mercado accionista", disse Angus Campbell, responsável de vendas do Capital Spreads.

Realçou que "até agora, o início de 2012 tem sido positivo e apesar de termos riscos significativos, há ainda muita gente que acredita que o mercado de acções está subavaliado".

O Tesouro espanhol vendeu hoje 10 mil ME, em Obrigações do Tesouro de várias maturidades, o dobro do previsto, e viu descer o custo de financiamento.

Itália colocou 12 mil ME, em Bilhetes do Tesouro, com a taxa paga pelo financiamento a um ano, a cair para metade face ao que pagou no último leilão há um mês.

* Nos mercados secundários de dívida, a taxa de juro das Obrigações de Tesouro (OT) italianas a dez anos caiu 40 pontos base (pb) para 6,62 pct e a espanhola desceu 11 (pb) para 5,25 pct.

* Em Portugal, a 'yield' das OT a 10 anos desce para 12,61 pct face aos 12,75 pct na sessão anterior.

Os dealers de dívida pública têm referido que o Banco Central Europeu (BCE) tem estado activo a comprar títulos de dívida soberana no mercado secundário, antes dos leilões chave daqueles países do Sul da Europa agendados para esta semana.

Portugal alargou a oferta do leilão de Bilhetes de Tesouro (BT), de 18 de Janeiro próximo, para incluir a maturidade de 11 meses, que já não colocava em mercado primário desde Abril de 2011, altura em que o país pediu um 'bailout' à UE e FMI, devido à maior apetência e confiança dos accionistas.

* Sem surpresa, o Banco de Inglaterra e o BCE mantiveram hoje inalteradas as suas taxas directoras em 0,5 pct e 1,0 pct, respectivamente.

* O euro aprecia 0,24 pct para 1,2737 dólares, a recuperar do mínimo de 16 meses recentemente tocado.

* A subida dos futuros norte-americanos foi atenuada por dados macroeconómicos que revelaram uma subida maior do que esperado dos pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada, e as vendas a retalho a crescerem ao ritmo mais lento em sete meses, em Dezembro.

Os futuros do Nasdaq e do Dow Jones sobem entre 0,4 pct e 0,6 pct e deixam antever uma abertura em leve alta dos mercados norte-americanos.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais continua em alta, a espelhar às tensões geopolíticas no Irão. O contrato do Brent para entrega em Fevereiro sobe 1,25 pct para 113,64 dólares e o do Nymex ganha 1,07 pct para 101,95 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)