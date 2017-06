LISBOA, 12 Jan Portugal, que recentemente vendeu 21 pct da EDP-Energias de Portugal à chinesa Three Gorges, quer atrair capital estrangeiro para investir em novas empresas, e diversificar as fontes de financiamento da economia, disse o primeiro ministro.

Pedro Passos Coelho, numa conferência, frisou: "queremos basear o crescimento económico no aumento de exportações e no aumento da competitividade das empresas que no mercado interno concorrem com as importações".

"Queremos atrair capital estrangeiro para investir em novas empresas, novas tecnologias, novas ideias, e para diversificar as fontes de financiamento da nossa economia", acrescentou.

Adiantou que a "realização eficaz" destes objectivos, incluindo a internacionalização das empresas portuguesas "será decisiva para acelerar a correcção do nosso défice externo, que segundo as previsões do Banco de Portugal prosseguirá a bom ritmo este ano, e que, recordo, constitui um objectivo primordial para successo do ajustamento da economia portuguesa".

A China Three Gorges (CTG) e a EDP, maior 'utility' portuguesa, ambicionam alcançar a liderança global em energias limpas, afirmou o presidente da CTG, Cao Guangjing, após ter assinado o acordo para a compra dos 21,35 pct que o Estado tem na eléctrica.

O Governo português escolheu a CTG para ser o maior accionistas da EDP após a aquisição destes 21,35 pct, por 2.693 ME, afastando os outros três concorrentes: a alemã E.ON , a brasileira Eletrobras, que é controlada pelo Estado, e a Cemig do Brasil, cujo controlo é detido pelo Estado de Minas Gerais.

Esta alienação abre um novo ciclo de privatizações em Portugal, previsto no acordo do 'bailout' de 78.000 ME.

(Por Sérgio Gonçalves, Shrikesh Laxmidas e Filipe Alves; Editado por Patricia Vicente Rua)