LISBOA, 13 Jan Os ganhos do sector financeiro estão hoje novamente a suportar o índice PSI20 , que acompanha a tendência positiva dos pares europeus, devido ao optimismo em torno de um importante leilão de dívida em Itália, segundo operadores.

"Uma das maiores preocupações é se os recentes níveis das yields são sustentáveis. Se as medidas das autoridades para as reduzir estão a ser eficazes, isso é positivo para os mercados", disse Henk Potts, analista do Barclays Wealth.

O Tesouro italiano volta hoje ao mercado primário de dívida, com uma colocação de até 4.750 milhões de euros (ME) de Obrigações do Tesouro (OT) a três anos. Ontem, emitiu 12.000 ME em Bilhetes do Tesouro (BT), tendo a taxa de juro a um ano caído para metade face ao último leilão, há um mês.

Em Portugal, o IGCP alegou a procura dos investidores para alargar a oferta do leilão de BT, de 18 de Janeiro próximo, para incluir a maturidade de 11 meses, que já não colocava em mercado primário desde Abril de 2011, altura em que o país pediu um 'bailout' à UE e FMI, devido à maior apetência e confiança dos accionistas.

* Nos mercados secundários de dívida soberana, as yields da periferia europeia estão novamente em queda, com a taxa de juro das OT italianas a dez anos nos 6,49 pct face a 6,66 pct ontem e a espanhola nos 5,12 pct de 5,18 pct.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter OT a 10 anos desce para 12,57 pct versus 12,63 pct na sessão anterior.

Os dealers de dívida pública têm referido que o Banco Central Europeu (BCE) tem estado activo a comprar títulos de dívida soberana no mercado secundário, antes dos leilões chave daqueles países do Sul da Europa agendados para esta semana.

* O índice de referência português PSI20 ganha 0,88 pct para 5.569,81 pontos, com 18 títulos em alta e dois em queda.

Segundo a análise técnica do BPI, este continua a ser um momento para vender já que "a situação de exaustão/sobrecomprado poderá trazer um movimento de tomada de proveitos". O próximo nível de suporte do PSI20 é visto nos 5.714 pontos.

Foram transaccionados 28,3 milhões de títulos, ou 10,8 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o BPI avança 4,09 pct para 0,535 euros, o Banco Espírito Santo soma 3,89 pct para 1,31 euros, o Millennium bcp sobe 1,48 pct para 0,137 euros e o Banif ganha 2,83 pct para 0,327 euros.

* A Portugal Telecom valoriza 1,09 pct para 4,347 euros, a Sonae soma 1,09 pct para 0,465 euros e a Jerónimo Martins ganha 0,67 pct para 12,74 euros.

Os títulos do sector do retalho foram ontem muito penalizadas, com a britânica Tesco a afundar 16 pct após ter emitido um 'profit warning'.

* Em terreno negativo, a Brisa recua 0,38 pct para 2,589 euros e a EDP Renováveis perde 1,08 pct para 4,60 euros.

* Na Europa, os principais índices bolsistas sobem entre 0,2 pct e 1 pct, com os investidores a darem sinais de um maior apetite pelo risco.

* O sentimento de abertura de Wall Street ainda está indefinido, com os futuros do Dow Jones a cairem 0,08 pct e os do Nasdaq a subirem 0,19 pct.

* O euro sobe uns ligeiros 0,03 pct para 1,2827 dólares, a recuperar do mínimo de 16 meses recentemente tocado.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais continua em alta, a espelhar as tensões geopolíticas no Irão.

O contrato do Brent para entrega em Fevereiro, sobe 0,6 pct para 111,93 dólares e o do Nymex ganha 0,7 pct para 99,79 dólares o barril.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Análise técnica ao Brent:

Exportações crude iranianas: link.reuters.com/pyw35s

Factbox sobre estreito de Ormuz:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (Por Filipa Cunha Lima)