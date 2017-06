LISBOA, 16 Jan A bolsa portuguesa segue em terreno negativo e com o índice PSI20 a ser o mais penalizado entre os pares europeus, após a Standard & Poor's (S&P) ter cortado o rating de Portugal para a categoria de 'lixo', segundo operadores.

Na sexta-feira, ao final do dia, a S&P cortou os ratings de nove países europeus: Itália, Espanha, Portugal, Chipre, França, Austria, Malta, Eslováquia e Eslovénia, tendo colocado outros 14 em 'negative watch'.

Após um arranque com quedas de cerca de 1 pct, os principais índices bolsistas europeus seguem com variações entre uma queda de 0,3 pct e uma subida de 0,47 pct, uma vez que parte do efeito do downgrade em massa da S&P já tinha sido incorporado pelos mercados.

"O corte em um notch à França estava já completamente incorporado, portanto não há aqui grande surpresa e é até bastante lógico após o corte do rating dos EUA", disse David Thebault, da Global Equities.

"Mas a questão agora é: como é que isto afecta o rating do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF)?", acrescentou.

* O índice de referência da bolsa nacional PSI20 cai 1,15 pct para 5416,55 pontos, com 18 títulos em queda, apenas um em alta e um estável. Foram negociadas 65,6 milhões de acções, ou 24 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Millennium bcp recua 2,26 pct para 0,13 euros, o BPI perde 2,52 pct para 0,503 euros, o Banco Espírito Santo cede 1,91 pct para 1,23 euros e o Banif cai 1,94 pct para 0,304 euros.

* A Galp Energia perde 2,45 pct para 11,96 euros, a EDP-Energias de Portugal desliza 1,19 pct para 2,326 euros e a EDP Renováveis recua 1,31 pct para 4,441 euros.

* Em contraciclo, a Semapa soma 1,43 pct para 5,26 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos sobe para 6,67 pct de 6,66 pct na sexta-feira e a a espanhola está estável nos 5,250 pct.

* Em Portugal, a 'yield' das OT a 10 anos cresce para 13,821 pct versus 12,53 pct na sessão anterior.

Os dealers de dívida pública referiram que o Banco Central Europeu (BCE) voltou hoje a comprar, em mercado secundário, títulos de dívida soberana dos membros mais periféricos da zona euro.

* Os mercados norte-americanos estão hoje encerrados devido ao feriado do Dia de Martin Luther King.

* Os preços do petróleo nos mercados internacionais estão em alta, devido a receios de interrupção no fornecimento após o Irão ter alertado os estados vizinhos das consequências de aumentarem a sua produção para substituir os barris iranianos, sob sanções internacionais.

O contrato do Brent para entrega em Fevereiro soma 0,64 pct para 111,15 dólares e o do Nymex ganha 0,74 pct 99,43 dólares o barril.

