LISBOA, 17 Jan O títulos da banca lideram os ganhos do PSI20, que acompanha a tendência de alta dos pares europeus, com dados macro favoráveis na China a mais que compensarem o impacto negativo do downgrade da Standard & Poor's (S&P) ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF), segundo operadores.

"Os mercados europeus deverão ter um grande impulso dos dados chineses, que dão muito suporte aos activos de maior risco", disse Stan Shamu, analista do IG Markets.

A economia chinesa teve um crescimento homólogo de 8,9 pct no quarto trimestre de 2011, que apesar de ser a menor subida em dois anos e meio, superou os 8,7 pct previstos.

Porém, outros operadores alertam para a limitação desta tendência de ganhos. Justin Urquhart Stewart, director da Seven Investment Management realçou: "não esperem que isto vá muito mais além".

"Estamos a subir com a falta de notícias e não com boas notícias. Podemos voltar a cair ao primeiro sinal de más notícias ... estamos longe de uma solução política na Europa", acrescentou.

Ontem, a S&P cortou em um nível o rating do FEEF para AA+, na sequência do corte do downgrade a nove países europeus, na sexta-feira passada.

A Alemanha, o único país da zona euro com rating AAA, recusou, ontem, a ideia de reforçar o FEEF.

* Os principais índices bolsistas europeus seguem com ganhos de até 1,5 pct, em máximos de cinco semanas, com os títulos do sector de extração de minérios a serem os que mais beneficiam dos dados macro chineses.

* O índice de referência da bolsa nacional PSI20 soma 0,83 pct para 5474,01 pontos, com todos os títulos em terreno positivo. Foram negociados 36,8 milhões de acções, ou 11,5 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Millennium bcp ganha 2,26 pct para 0,136 euros, o BPI sobe 1,77 pct para 0,517 euros o Banco Espírito Santo avança 3,62 pct para 1,287 euros e o Banif valoriza 1,32 pct para 0,307 euros.

* Com ganhos superiores a 1 pct seguem os pesos-pesados Brisa e Sonae, a cotar em 2,559 euros e 0,455 euros, respectivamente.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields da perfieria europeia seguem em queda, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos nos 6,49 pct de 6,51 pct ontem e a espanhola nos 5,12 pct face a 5,16 pct na sessão anterior.

O prémio que os investidores exigem para deter OT portuguesas a 10 anos cai 13 pontos percentuais para 14,47.

* Após ter estado encerrado ontem devido ao Dia de Martin Luther King, Wall Street deverá abrir hoje em terreno positivo, já que os futuros do Nasdaq e do Dow Jones sobem cerca de 1 pct.

* Os preços do petróleo nos mercados internacionais estão em alta, suportados na desvalorização do dólar e na expectativa de uma procura firme na China, o maior consumidor de petróleo do mundo.

O contrato do Brent para entrega em Março soma 1,01 pct para 112,48 dólares e o do Nymex ganha 2,11 pct 100,78 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima)