LISBOA, 25 Jan As vendas do negócio de retalho da Sonae -- maior retalhista portuguesa -- terão tido uma leve subida homóloga de 0,6 pct em 2011, com a resiliência do retalho alimentar a contrabalançar a quebra esperada no espcializado, fruto da forte austeridade imposta ao país. A média de estimativas de quatro analistas aponta para vendas de 4.573 milhões de euros (ME), no retalho alimentar e no retalho especializado em 2011. Já no quatro trimestre, a média prevista aponta para uma queda homóloga das vendas de 0,8 pct para 1.291 ME. A Sonae anuncia hoje as suas vendas preliminares de 2011, após o fecho do mercado. "Espero que o retalho alimentar mostre resiliência enquanto o especializado não vai conseguir escapar à deterioração do ambiente macro, com a queda da confiança e do rendimento disponível dos consumidores", frisou João Flores, analista do Millennium bcp. Portugal está sob um austero resgate financeiro da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), visando corrigir a grave situação orçamental do país de forma a fazer convergir o défice público para os 3 pct do PIB em 2013. Os analistas realçam que uma das medidas que mais afectou o poder de compra dos portugueses foi a aplicação de um imposto sobre 50 pct do subsídio de Natal, em 2011. "Espermos que os negócios de retalho continuem pressionados por constrangimentos macro, nomeadamente a redução do rendimento disponível", realçou o Banif, numa nota de previsão de vendas. Acrescentou que, no quarto trimestre de 2011, "esta tendência ter-se-à intensificado com as medidas de austeridade adicionais impostas no trimestre". A 'troika' -- União Europeia (UE), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Central Europeu (BCE) -- impôs severas medidas de austeridade a Portugal, que incluem subidas de impostos e cortes de despesas e de subsídios, em troca do 'envelope' de 78.000 milhões de euros (ME) disponbilizado. Contudo, estas medidas têm um efeito recessivo a curto prazo, quando a Europa está a desacelerar e está a braços com uma crise sistémica das dívidas soberanas, estimando o Executivo que o PIB português se contraia três pct em 2012 -- a recessão económica mais 'cavada' em 30 anos -- face à contracção de 1,6 pct em 2011, prevendo que a economia volte a crescer em 2013. A Sonae tem vindo a apostar na internacionalização do negócio de retalho não alimentar, sobretudo em Espanha, tendo efectuado parcerias para a criação de mais de 100 lojas das marcas Zippy, Worten e Vobis, até 2014, em vários países do Médio Oriente e nas Ilhas Canárias. A líder do retalho em Portugal está também pronta para arrancar com o seu projecto em Angola, cujo investimento inicial estimado deverá rondar 100 milhões de dólares (MD), estando apenas a aguardar o 'OK' formal do Governo angolano. Às 1441 horas locais, tinham sido negociadas 284 mil acções da Sonae a cair 1,73 pct para 0,455 euros. Segue tabela com estimativas dos analistas: (valores em milhões de euros) VENDAS 4TO TRI'11 VENDAS 2011 Banif 1.249 4.531 ESIB 1.295 4.577 Morgan Stanley 1.296 4.578 Millennium 1.323 4.605 MÉDIA 1.291 4.573 (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)