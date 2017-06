LISBOA, 18 Jan O índice PSI20 segue em queda, tal como os pares europeus, que recuam dos máximos de cinco meses e meio ontem tocados, estando os investidores cautelosos devido às negociações na Grécia e a um importante leilão de dívida em Portugal, segundo operadores.

"As questões europeias recusam-se a desaparecer. Temos um leilão de dívida em Portugal e, mais importante ainda, o retomar das negociações com os investidores privados, na Grécia. Há muito para os investidores 'mastigarem'", disse Keith Bowman, analistas da Hargreaves Lansdown.

Na Grécia, retomam-se hoje as negociações com os credores, em mais uma tentativa para superar o impasse nas condições do envolvimento dos investodores privados na redução da dívida daquele país, de forma a evitar um 'default'.

Portugal coloca hoje entre 2.000-2.500 milhões de euros (ME em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3, 6 e 11 meses, numa semana em que foi alvo de um donwgrade da Standard & Poor's (S&P) para 'lixo'. Apesar de Portugal não colocar dívida a mais de seis meses desde que pediu ajuda externa no ano passado, os analistas prevêem que o leilão decorra sem sobressaltos.

* O índice de referência da bolsa nacional PSI20 recua 0,83 pct para 5.407,28 pontos, com 13 títulos em queda, seis em alta e um estável, tendo sido negociadas 17 milhões de acções, ou 10,6 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* Os pesos-pesados EDP-Energias de Portugal e Portugal Telecom caem mais de 1 pct para, respectivamente, 2,325 euros e 4,144 euros.

* Na banca, o Millennium bcp cede 0,74 pct para 0,134 euros e o Banco Espírito Santo recua 0,71 pct para 1,261 euros, enquanto o BPI segue estável em 0,50 euros e o Banif sobe 0,99 pct para 0,305 euros.

* Os principais índices bolsistas europeus caem entre 0,1 pct e 0,7 pct, com as petrolíferas pressionadas pelo 'trading update' da Tullow Oil e o sector da extração de minérios a ser alvo da tomada de mais-valias após os ganhos de ontem, na sequência de dados macro favoráveis na China.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos segue estável nos 6,5 pct, enquanto a espanhola sobe para 5,21 pct de 5,17 pct ontem.

Já a yield que os investidores exigem para deter OT portuguesas a 10 anos avança para 14,40 pct face a 14,32 pct na sessão anterior.

* Os futuros do Nasdaq sobem 0,25 pct e os do Dow Jones ganham uns ligeiros 0,06 pct, com o sentimento de abertura de Wall Street dependente dos desenvolvimentos na Europa, ao longo da manhã.

* Os preços do petróleo nos mercados internacionais seguem em alta, impulsionados pela desvalorização do dólar e pelos sinais de firmeza da procura na China, o maior consumidor de petróleo do mundo.

O contrato do Brent para entrega em Março ganha 0,18 pct para 111,71 dólares e o do Nymex sobe 0,33 pct 101,04 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima)