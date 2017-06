LISBOA, 18 Jan As quedas de mais de 2 pct dos pesos-pesados EDP, JM e PT mantêm o PSI20 em terreno negativo, apesar da recuperação de alguns dos seus pares europeus, com o alívio após o leilão em Portugal e a expectativa de mais empréstimos do FMI a atenuar o impacto negativo da cautela em torno da Grécia, segundo operadores.

"Há notícias que o Fundo Monetário Internacional está a propor aumentar os seus recursos para empréstimos à União Europeia (UE)em 1.000 milhão de euros (ME). É mais uma medida a contribuir para uma resolução da crise de dívida na Europa e revela que as autoridades estão a dar pequenos passos", disse Manoj Ladwa, trader senior da ETX Capital.

* O índice de referência da bolsa nacional PSI20 recua 0,84 pct para 5.406,84 pontos, com nove títulos em queda, 10 em alta e um estável, tendo sido negociadas 63 milhões de acções, ou 37,2 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* Os pesos-pesados EDP-Energias de Portugal, Portugal Telecom e Jerónimo Martins caem mais de 2 pct para, respectivamente, 2,307, 4,108 e 12,305 euros.

* Os títulos da banca portuguesa estão a registar hoje alguma volatilidade, estando agora o Banco Espírito Santo a subir 1,65 pct para 1,291 euros, o BPI a avançar 1,4 pct para 1,65 euros e o Banif a valorizar 2,65 pct para 0,31 euros.

* Portugal colocou hoje o máximo do montante indicativo de 2.500 milhões de euros (ME) em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3, 6 e 11 meses, com sólida procura e as taxas das maturidades mais longas a caírem, indiferentes ao corte de rating do país para 'lixo' por parte da S&P.

Na sexta-feira passada, a S&P cortou o rating de Portugal em dois níveis para 'lixo', devido ao agravamento da crise de dívida soberana na zona euro. Outros oito países europeus foram alvo de downgrade: Itália, Espanha, Chipre, França, Austria, Malta, Eslováquia e Eslovénia.

* Após um arranque 'no vermelho', os principais índices bolsistas europeus seguem com variações entre uma queda de 0,9 pct e uma subida de 0,4 pct, com o nervosismo quanto à possibilidade de um default na Grécia a travar maiores subidas.

Na Grécia, foram hoje retomadas as negociações com os credores, em mais uma tentativa para superar o impasse nas condições do envolvimento dos investodores privados na redução da dívida daquele país, de forma a evitar um 'default'.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos cai para 6,47 pct de 6,52 pct ontem e a espanhola segue estável nos 5,17 pct.

Já o prémio que os investidores exigem para deter OT portuguesas a 10 anos cai para 14,42 pct face a 14,50 pct na sessão anterior.

* Os futuros do Nasdaq sobem 0,45 pct e os do Dow Jones ganham 0,15 pct, a fazer antever uma abertura em alta em Wall Street.

* Os preços do petróleo nos mercados internacionais seguem em alta, impulsionados pela desvalorização do dólar e pelos sinais de firmeza da procura na China, o maior consumidor de petróleo do mundo.

O contrato do Brent para entrega em Março ganha 0,44 pct para 111,99 dólares e o do Nymex sobe 0,98 pct 101,68 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)