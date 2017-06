LISBOA, 18 Jan A competitividade das empresas portuguesas está a ser prejudicada porque estas não têm acesso a financiamento a custos equivalentes aos dos seus concorrentes internacionais, sendo urgente que o Governo resolva este entrave, disse Paulo Azevedo, CEO da maior retalhista portuguesa, Sonae.

"De imediato, o que se pode fazer para melhorar a competitividade das empresas portuguesas é financiá-las com a qualidade e com um custo equivalente aos dos seus concorrentes internacionais e estamos a milhas dessa situação", afirmou Paulo Azevedo, à margem do IV Congresso da APED.

"O volume de crédito que (os bancos) estão a manter, estão a manter com elevadíssimos custos que nos tornam descompetitivos com os nossos concorrentes e se tivesse de escolher um factor, este é o que o Governo português precisa de resolver com maior urgência", acrescentou o Chief Executive Officer (CEO).

O líder da Sonae frisou que tem algumas sociedades holdings sediadas em países da União Europeia e não em paraísos fiscais "e não é pela questão do custo dos impostos, é pela estabilidade do sistema fiscal".

"É muito penalizador para as empresas estarem a questionar permanentemente a estrutura dos grupos e não saber mês após mês o que é que tem de fazer", referiu.

Relativamente ao acordo, em sede de concertação social, para a reforma da lei laboral, realçou que "é muito bom que tenha havido acordo, acho que Portugal se tem até distinguido de outros paíes europeus em dificuldades, por estarmos a fazer ajustamentos com relativa paz social e haver acordo é muito importante".

"O ajuste da competitividade não será feito só à custa disso, haverá varias medidas. O que é certo é que é necessário para crescermos as exportações e sermos mais competitivos", sublinhou.

O Governo, os patrões e a União Geral de Trabalhadores (UGT), segunda maior central sindical do país, assinaram hoje o acordo de revisão da Lei Laboral, com o objectivo de aumentar a competitividade e o crescimento da economia.

"Há ainda a questão fiscal que é um peso enorme para as empresas. Temos ainda muitas burocracias e muitos processos de licenciamento que limitam a competitividade", rematou Paulo Azevedo.

Portugal está sob um austero resgate financeiro da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), visando corrigir a grave situação orçamental do país de forma a fazer convergir o défice público para os 3 pct do PIB em 2013.

A 'troika' -- União Europeia (UE), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Central Europeu (BCE) -- impôs severas medidas de austeridade a Portugal, que incluem subidas de impostos e cortes de despesas e de subsídios, em troca do 'envelope' de 78.000 milhões de euros (ME) disponbilizado.

Contudo, estas medidas têm um efeito recessivo a curto prazo, quando a Europa está a desacelerar e está a braços com uma crise sistémica das dívidas soberanas, estimando o Executivo que o PIB português se contraia três pct em 2012 -- a recessão económica mais 'cavada' em 30 anos -- face à contracção de 1,6 pct em 2011, prevendo que a economia volte a crescer em 2013. (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)