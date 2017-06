LISBOA, 21 Mar O Banco Espírito Santo lidera as valorizações do sector da banca em Portugal, onde o PSI20 segue em alta, tal como os pares europeus, a recuperarem o terreno perdido em duas sessões de quedas e a beneficiarrm do optimisto quanto a dados macro agendados para esta tarde, nos EUA, segundo operadores.

"Ontem, os dados da construção (nos EUA), sobretudo as licenças, revelaram-se surpreendentemente positivos", disse Viola Stork, analista da Landesbank Hessen-Thueringen.

Realçou que a confirmar-se o optimismo em torno dos dados sobre as vendas de casas em segunda mão, em Fevereiro, nos EUA, "isso afastaria as especulações sobre mais medidas de 'monetary easing' nos EUA".

* Os principais mercados bolsistas europeus ganham entre 0,3 pct e 0,9 pct, com o sector do retalho a destacar-se pela positiva após a britânica al, após a J Sainsbury ter anunciado vendas acima do esperado, no quarto trimestre de 2011.

* O euro aprecia 0,4 pct para 1,3275 dólares face à moeda norte-americana.

* Em Wall Street, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq sobem cerca de 0,2 pct, a fazer antever uma abertura em leve alta dos mercados norte-americanos.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 ganha 0,24 pct para 5656,53 pontos, com 17 títulos em alta, dois em queda e um estável, tendo sido negociados 16,5 milhões de títulos, ou 7,3 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Os analistas técnicos do BPI continuam a aconselhar uma postura compradora, referindo que "está a acentuar-se o interesse comprador de curto prazo". Apontam a próxima barreira de resistência do PSI20 nos 5.667 pontos.

* O Banco Espírito Santo valoriza 2,74 pct para 1,50 euros, o Millennium bcp avança 1,27 pct para 0,159 euros e o BPI soma 0,39 pct para 0,516 euros.

* A dar suporte adicional está a Cimpor, que aprecia 0,55 pct para 4,965 euros, e a leve subida de cerca de 0,2 pct dos pesos-pesados EDP-Energias de Portugal e Portugal Telecom, a cotar em 2,232 euros e 4,018 euros, respectivamente.

* As atenções dos investidores nacionais estão centradas na divulgação do plano de investimento da Brisa em 2012 e no leilão de entre 1.500-2.000 ME em Bilhetes de Tesouro (BT) a quatro e 12 meses.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália e Espanha seguem em alta ligeira pela segunda sessão consecutiva, nos 4,92 pct e 5,27 pct, respectivamente.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter OT a 10 anos volta hoje a cair para 12,752 pct de 12,792 pct.

* Os preços do petróleo seguem em alta nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a subir 0,25 pct para 124,43 dólares e do Nymex a apreciar 0,5 pct para 106,60 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima)