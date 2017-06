LISBOA, 21 Mar A bolsa portuguesa fechou em terreno positivo, graças à subida de 2 pct do BES, no dia em que República testou os mercados com uma emissão bem sucedida de Bilhetes do Tesouro (BT), contrariando uma Europa indefinida, pressionada pela incerteza em relação ao desempenho da economia global, disseram traders.

* As principais bolsas europeias fecharam sem tendência definida, oscilando entre uma queda de 1,29 pct da bolsa italiana e a subida de 0,23 pct do alemão Dax, com os investidores receosos em relação à evolução da economia mundial, após a divulgação dos números das vendas das casas usadas nos EUA, que ficaram abaixo do esperado.

* Em Fevereiro, foram vendidas nos EUA 4,59 milhões de casas usadas, um valor que fica ligeiramente abaixo do 'consensus', que apontava para 4,62 milhões.

* A divulgação deste indicador constituiu um balde de água fria após os dados macroeconómicos favoráveis que têm sido divulgados nos EUA, acentuando as perdas dos índices bolsistas.

* O sector financeiro teve o pior desempenho, com o índice europeu para o sector a cair 0,9 pct.

"Menos vendas de casas nos EUA significa menores progressos no desfazer de posições negativas em acções, o que aumenta as possibilidades de maiores volumes de crédito malparado no balanço dos bancos", disse Guy Foster, estrategista da Brewin Dolphin.

Acrescentou: "tirou o brilho às acções da banca".

* Além Atlântico, os índices norte-americanos seguem sem tendência definida, com o Dow Jones a descer 0,19 pct e o Nasdaq a ganhar 0,22 pct.

* O euro inverteu a tendência positiva do início da sessão e segue a cair 0,15 pct para 1,3202 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 ganhou 0,29 pct para 5.659,60 pontos, com 14 títulos em alta e seis em queda, tendo sido negociados 80,1 milhões de títulos, ou 71,5 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A incutir confiança nos investidores em relação à resolução da crise portuguesa, o Tesouro regressou hoje aos mercados, com a colocação bem sucedida de 1.992 ME em Bilhetes de Tesouro (BT) a quatro e 12 meses.

A colocação teve uma sólida procura, com as taxas a cair fortemente face ao leilão anterior, segundo o Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP).

O IGCP referiu que a TMP da colocação de BT a 4 meses se fixou em 2,168 pct, abaixo de 3,845 pct no leilão de 15 de Fevereiro último, e a TMP da colocação a 12 meses recuou para 3,652 pct de 4,943 pct antes.

A procura de BT a 4 meses excedeu a oferta em 6,7 vezes face a 10,3 vezes no leilão anterior, tendo a colocação a 12 meses registado um rácio 'bid-to-cover' de 2,5 vezes versus 2,0 vezes. O montante indicativo global era de 1.500-2.000 ME.

* O Banco Espírito Santo destacou-se pela positiva com uma subida de 2,05 pct para 1,49 euros. O banco recuperou assim, das perdas das últimas sessões.

* Na restante banca, o Millennium bcp perdeu 0,64 pct para 0,156 euros e o BPI caiu 0,19 pct para 0,515 euros.

* A Brisa, por seu turno, valorizou 0,36 pct para 2,49 euros, no dia em que apresentou o seu plano de investimentos até 2014.

A empresa prevê um investimento médio anual de 100 ME até 2014 e cortou o capex da concessão principal BCR para 65 ME, este ano, de 85 ME antes.

* Também a dar força ao índice nacional, a cimenteira Cimpor ganhou 0,73 pct para 4,974 euros por acção, enquanto a Jerónimo Martins valorizou 0,52 pct para 14,49 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos portuguesas seguem a cair para 12,721 pct, dos anteriores 12,792 pct.

* Em sentido oposto, as taxas das OT a dez anos de Itália e Espanha seguem em alta pela segunda sessão consecutiva, nos 4,98 pct e 5,38 pct, respectivamente.

* Os preços do petróleo seguem em alta nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a subir 0,23 pct para 124,41 dólares e do Nymex a apreciar 0,27 pct para 106,37 dólares o barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)