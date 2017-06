LISBOA, 29 Mar A bolsa portuguesa aprofundou a Tendência de queda, com 19 dos 20 títulos do índice PSI20 no 'vermelho', acompanhando as descidas da Europa, depois dos dados macro norte-americanos terem voltado a desiludir, disseram dealers.

O Produto Interno Bruto (PIB) nos EUA no quarto trimestre de 2011 cresceu 3 pct, em linha com o esperado pelos analistas. Já os novos pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada, caíram para mínimos de quatro anos, tendo os da semana anterior sido revistos em alta.

"Havia uma grande expectativa quanto aos dados macro norte-americanos que acabaram por desiludir, acentuando os receios quanto à evolução das contas públicas espanholas, com os investidores à espera de conhecerem o Orçamento de Estado amanhã", explicou Paulo Rosa, trader da GoBulling, no Porto.

* As principais praças europeias negoceiam em mínimos de três semanas, com quedas entre 1,13 pct e 2,4 pct enquanto, do outro lado do Atlântico, o Dow Jones e o Nasdaq descem 0,5 pct.

* O euro seque em queda face à divisa norte-americana, cedendo 0,36 pct para 1,3267 dolares.

A moeda única europeia está a ser penalizada pelo ressurgimento dos receios de contágio da crise das dívidas soberanas na Zona Euro, com os mercados expectantes quanto à divulgação do Orçamento de Estado de Espanha e à reunião dos ministros das finanças da Zona Euro, no final desta semana.

No Domingo passado, o Partido Popular -- partido do novo Governo em Espanha -- venceu as eleições regionais na Andaluzia, mas sem a esperada maioria absoluta, suscitando dúvidas sobre a base de apoio aos cortes de despesa planeados.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 cai 1,04 pct para 5.544,83 pontos, tendo sido negociados 30 milhões de acções ou 36,4 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon .

* Na banca, o Banco Espírito Santo cede 3,31 pct para 1,403 euros, o Millennium bcp perde 1,41 pct para 0,14 euros e o BPI desliza 1,95 pct para 0,503 euros.

A casa-mãe do BES, o Espírito Santo Financial Group recua 1,21 pct para 5,236 euros.

* A colocar pressão adicional sobre o PSI20, a Portugal Telecom recua 0,64 pct para 4,049 euros, a EDP-Energias de Portugal cede 1,58 pct para 2,175 euros e a Galp Energia desce 1,01 pct para 12,77 euros.

A italiana ENI detentora de um terço do capital socaial da Galp Energia deverá anunciar ainda esta semana o futuro desta participação, segundo fontes.

A maior telecom de Portugal divulga amanhã as suas contas anuais, antes da abertura da bolsa, com uma 'poll' de analistas a prever uma descida homóloga de 14 pct do lucro do quarto trimestre de 2011 para 47 ME.

* Em contraciclo, a Brisa ganha 0,8 pct para 2,38 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem a subir para 11,38 pct de 11,2 pct ontem, após a forte queda de ontem e numa semana em que tocou mínimos desde antes do pedido de ajuda externa.

As congéneres espanholas e italianas estão também em leve alta para 5,48 pct e 5,25 pct, respectivamente.

O Tesouro italiano colocou hoje 8.000 ME em OT a 5 e 10 anos, no topo do montante máximo previsto, com a taxa de juro dos 10 anos a descer enquanto a dos 5 anos permaneceu estável.

* Os preços do petróleo corrigem dos ganhos da manhã e seguem em queda nos mercados internacionais, depois dos EUA terem divulgado um aumento das reservas de crude.

O contrato do Brent para entrega em Maio segue a cair 0,39 pct para 123,67 dólares e do Nymex a descer 0,73 pct para 104,64 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)