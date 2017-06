* Lucro PT 4to Tri'12 cai 31 pct com custos financeiros entrada Oi

* PT mantém dividendo 2011 em 0,65 euros/acção, mas não avança 'guidance' para próximos anos

* Brasileira Oi paga até 140 ME em dividendos à PT (Acrescenta declarações do CEO sobre política dividendos)

Por Filipe Alves

LISBOA, 30 Mar O lucro líquido da Portugal Telecom desapontou com uma queda maior do que o esperado de 31 pct no quarto trimestre de 2011, penalizado pelas amortizações e custos financeiros com a consolidação da brasileira Oi, num ambiente de pressão nas receitas do recessivo mercado doméstico, segundo analistas.

As casas de investimento saudaram o facto da PT ter mantido o dividendo relativo a 2011, de 0,65 euros por acção, que se traduz no 'dividend yield' mais elevado da Europa, na casa dos 16 pct, desfazendo assim as dúvidas que existiam no mercado em relação à sustentabilidade desta generosa remuneração accionista.

Este anúncio não foi, porém, suficiente para segurar a cotação da PT, que está a cair 0,42 pct para 4,077 euros, uma vez que os analistas estão cautelosos em relação à Oi, que foi a grande responsável pelo lucro líquido trimestral da PT ter caído 31 pct para 37,6 ME, abaixo dos 47 ME da média de estimativas de uma 'poll' de oito analistas.

"É um conjunto fraco de resultados, abaixo das expectativas do mercado em todos os níveis", referem os analistas do BPI no 'Iberian Daily'.

Adiantaram: "a Portugal Telecom apresentou receitas e EBITDA -- lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações -- abaixo das nossas previsões, mas também depreciações significativamente mais elevadas do que antecipámos".

"Mas, com boas notícias no que toca à sustentabilidade da política de dividendos", destacaram.

Os analistas do Caixa Banco de Investimento destacaram também que a PT irá manter a sua actual política de dividendos, "dissipando os receios de que a empresa pudesse vir a cortar a sua política de dividendo".

No quarto trimestre de 2010, a PT já tinha vendido a sua posição na Vivo, mas ainda não tinha comprado a participação na Oi, o que justifica a forte subida homóloga das vendas, do EBITDA, mas teve como reverso da medalha o acréscimo da amortizações e depreciações, bem como dos custos financeiros.

No cômputo geral, incluindo as operações internacionais, nos últimos três meses de 2011 as receitas tiveram uma subida homóloga de 82 pct para 1.731 ME, devido à integração no perímetro de consolidação da brasileira Oi, na qual a PT comprou uma participação de 25 pct em Março de 2011.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 47 pct para 534,0 ME, também devido à entrada da Oi no perímetro de consolidação.

O principal factor para a descida do lucro da PT foi a subida de 74 pct das amortizações, para 381,5 ME, também devido à consolidação da participação no Brasil.

Também os custos financeiros, entre Outubro e Dezembro de 2011, ascenderam a 94 ME e que no ano anterior comparam com ganhos financeiros de 64 ME, penalizaram os lucros da PT.

MEO EM FOCO, APESAR RECESSIVO MERCADO DOMÉSTICO

Por seu turno, os analistas do Nomura destacaram a "resiliência" do mercado doméstico, enquanto o BES Investimento realça que "a PT mais uma vez conseguiu cumprir na frente doméstica".

"Com base nas nossas primeiras impressões, a tendência negativa do negócio doméstico, com excepção para o segmento Residencial, onde o Meo continua a ser muito bem-sucedido", concordaram os analistas do Caixa Banco de Investimento.

Apesar desta resiliência, no mercado doméstico as receitas caíram 7,4 pct para 718,4 ME, a reflectir a difícil conjuntura que se vive em Portugal, com as famílias e as empresas a reduzirem a factura das telecomunicações.

Os segmentos pessoal e empresarial destacaram-se pela negativa, com descidas de, respectivamente, 11,2 pct e 9 pct, ao passo que o negócio residencial registou um aumento de 5,4 pct nas receitas, devido ao crescimento da base de clientes do serviço 'triple play' MEO -- televisão, telefone fixo e Internet numa só factura.

Desde 2008, o MEO tem sido a pedra angular da estratégia do grupo para suster a perda de clientes na sua secular rede fixa, com as receitas de televisão e banda larga a desempenharem um papel cada vez mais relevante na facturação da telecom.

Salientou a PT: "em 2011, as receitas não voz em Portugal representaram 46,5 pct das receitas de serviço, tendo aumentado 3,6 pontos percentuais face ao ano anterior. A transformacão do portfolio de serviços da PT e as alterações no mix de receitas esta a tornar o seu desempenho mais resiliente e previsível".

Em termos anuais, os clientes de 'pay tv' aumentaram em 198 mil para 972 mil no final de 2011, um aumento de 25,5 pct face a 2010, enquanto os clientes de banda larga aumentaram 102 mil para 911 mil, mais 12,6 pct que no ano anterior.

DIVIDENDOS FUTUROS DECIDIDOS A PARTIR DE 27 ABRIL

Apesar da manutenção do dividendo de 2011, permanecem as dúvidas sobre os dividendos dos próximos anos, que, segundo o 'guidance' avançado pela PT em 2011, deveriam aumentar entre três a cinco pct ao ano até 2015, dependendo das condições do mercado.

Questionado numa 'conference call' com analistas, o presidente-executivo (CEO) da PT recusou avançar previsões sobre a remuneração accionista a partir do exercício de 2012, alegando que a decisão será tomada pelo conselho de administração que será eleito na assembleia-geral de accionistas de 27 de Abril.

"Temos um longo historial de 'deliverance' em termos de remuneração accionista e continuamos a acreditar que a PT tem 'cash flow' para cumprir os seus compromissos com os investidores", disse Zeinal Bava.

"O novo conselho de admnistração, que deverá ser praticamente o mesmo que o actual, vai reflectir sobre a estratégia de dividendos futura", vincou.

O novo conselho de administração será praticamente idêntico ao actual, que se encontra em fim de mandato, mudando apenas os dois elementos não-executivos propostos pela accionista estatal Caixa Geral de Depósitos (dona de 7 pct do capital da PT), frisou Zeinal Bava.

Nos próximos três anos, a equipa de administração da telecom continuará a ser liderada pelo 'chairman' Henrique Granadeiro, enquanto Zeinal Bava será reconduzido enquanto presidente da comissão-executiva.

Vários analistas têm levantado dúvidas sobre a política de remuneração accionista da PT, uma vez que outras telecom europeias, como a Telefónica e a Telecom Italia , reduziram dividendos devido à crise financeira.

OI ENTREGA ATÉ 140 ME EM DIVIDENDOS À PT

Os analistas têm defendido que os dividendos da participada brasileira Oi serão um dos factores decisivos para que a PT possa financiar o seu próprio dividendo.

Segundo a apresentação de resultados anuais, a PT deverá receber entre 115-140 ME em dividendos da Oi, relativos ao exercício de 2011, dependendo o valor final da resolução de questões relacionadas com os direitos dos accionistas minoritários da empresa brasileira.

A administração da empresa brasileira propõe aos accionistas a distribuição de um dividendo de 2.000 milhões de reais (822 ME). "Este montante refere-se à totalidade do resultado de 2011 somado a uma parcela de reservas", refere a PT.

PT LUCRA 339,1 ME NO CONJUNTO DE 2011

O lucro líquido da maior 'telecom' de Portugal no conjunto dos doze meses de 2011 ascendeu a 339,1 ME, valor que não é comparável com o resultado de 2010, que foi de 5.672,2 ME devido ao encaixe da venda da participada brasileira Vivo à Telefónica por 7.500 ME.

Os resultados anuais foram também afectados pela integração da Oi no perímetro de consolidação da PT, a partir do segundo trimestre de 2010.

Desta forma, o EBITDA cresceu 46,7 pct para 2.188 ME, enquanto as receitas aumentaram 64,3 pct para 6.146,8 ME.

De igual modo, as amortizações aumentaram 74,7 pct face a 2010, "para 1.326 milhoes de euros em 2011, refletindo principalmente a consolidacao proporcional da Oi e da Contax (545 milhoes de euros)", referiu a PT.

Adiantou: "em 2011, esta rubrica inclui a amortização dos activos intangiveis reconhecidos no seguimento da alocacao do preço de compra dos investimentos da PT na Oi e na Contax, no montante de 47 ME".

Por seu turno, o investimento em bens de capital (CAPEX) ascendeu a 520,1 ME, mais 70,6 pct em termos homólogos, com a Oi a assumir a 'fatia de leão' deste aumento.

A dívida líquida aumentou 204,2 pct para 6.387 ME, reflectindo a compra da participação na Oi (3.728 ME), a consolidação da participação na empresa brasileira (2.053 ME) e os dividendos pagos pela PT aos seus acionistas (1.118 ME). (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves e Filipa Cunha Lima)