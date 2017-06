LISBOA, 3 Abr A bolsa portuguesa segue em terreno negativo, pressionada pelos 'peso pesados' Portugal Telecom e Cimpor e em sintonia com uma Europa receosa quanto à capacidade de Espanha conter a sua dívida pública, segundo traders.

* As principais bolsas do Velho Continente estão a cair entre 0,21 pct e 1,4 pct, penalizadas pelos receios em relação à dívida pública de Espanha, que em 2012 deverá ascender a 79,8 pct do Produto Interno Bruto (PIB), bastante acima do tecto máximo de 60 pct recomendado pela União Europeia.

O aumento da taxa de desemprego contribuiu também para alimentar os receios em relação à situação de Espanha, país da Zona Euro que, ao contrário de Portugal, Grécia e Irlanda, é considerado 'too big to fail'.

"É muito difícil ver como é que a Espanha pode ter uma retoma sustentável, com um nível de endividamento tão elevado e com o desemprego a crescer", disse Frances Hudson, Estrategista Global da Standard Life Investiments.

Em consequência, o índice madrileno Ibex lidera as perdas na Europa, com uma descida de 1,38 pct.

* A impedir maiores quedas das bolsas, estão ainda os dados macro de ontem vindos da China e dos EUA, que superaram as previsões dos analistas, aliviando receios de um abrandamento económico global.

O índice de gestores de compras (PMI) chinês atingiu o nível mais alto em 11 meses e o sector industrial norte americano cresceu mais do que o esperado, em Março.

"Houve algum alívio resultante dos números da actividade industrial norte-americana anunciados ontem, com o país a mostrar ainda sinais de crescimento", disse Koen De Leus, estrategista no KBC Securities em Bruxelas.

Acrescentou: "eu acho, contudo, que os mercados foram demasiado longe demasiado depressa e na Europa há ainda demasiados problemas, a austeridade está em todo o lado e será muito difícil sair da espiral de dívida".

* Os futuros do Dow Jones seguem a cair 0,3 pct e os do Nasdaq a ganhar 0,09 pct, deixando antever uma abertura indefinida em Wall Street, em dia de divulgação das vendas de bens duradouros e encomendas às fábricas, em Fevereiro, às 1500 TMG.

* Em Portugal, o índice PSI20 cai 0,14 pct para 5.537,35 pontos, com 14 títulos em queda e seis em alta, tendo-se negociado até ao momento 37,5 milhões de títulos no valor de 59,9 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de suporte do PSI20 nos 5.486 pontos e aconselham uma postura compradora já que "o actual impasse (e a aproximação a níveis mínimos de curto prazo) podem trazer interesse comprador acrescido".

* A Portugal Telecom destaca-se pela negativa, com uma descida de 2,15 pct para 3,911 euros, penalizada pela divulgação de um 'research' desfavorável do Barclays Capital.

"Há algum desinteresse nos títulos da PT, mesmo após o anúncio de que será mantido o dividendo de 2011", disse Luís Ribeiro, trader do Banif Investimento.

A telecom apresentou contas anuais recentemente, tendo o lucro líquido sofrido uma queda maior que esperado de 31 pct no quarto trimestre de 2011, devido ao aumento dos custos financeiros associados à consolidação da brasileira Oi (TNLP4.SA) e à contracção das receitas no recessivo mercado doméstico.

* A banca segue também em terreno negativo, em linha com a tendência do sector na Europa, cujo índice STXE 600 cai 1,18 pct.

O Millennium bcp perde 1,46 pct para 0,135 euros, o Banco Espírito Santo (BES) recua 0,38 pct para 1,315 euros e o BPI recua 1,25 pct para 0,475 euros.

* A EDP-Energias de Portugal recua 0,37 pct para 2,162 euros, penalizada pela situação da economia espanhola.

A eléctrica, tal como todas as 'utilities' com exposição ao mercado espanhol, foi colocada sob vigilância negativa pela agência Fitch.

Também a pressionar o 'benchmarck' nacional, a Cimpor recua 0,2 pct para 5,459 euros, abaixo dos 5,5 euros por acção oferecidos na Oferta Pública de Aquisição (OPA) da brasileira Camargo Corrêa.

"O mercado considera que o resultado desta OPA já estava traçado antes de ser lançada e por isso muitos investidores aproveitam para fazer mais-valias", disse Luís Ribeiro.

* Em sentido contrário, a EDP Renováveis recupera parcialmente da forte descida da sessão de ontem, a ganhar 0,56 pct para 3,596 euros.

* Também em alta, a concessionária de auto-estradas Brisa ganha 0,34 pct para 2,669 euros, a beneficiar das notícias que dão conta de que a espanhola Abertis poderá tentar dificultar a OPA lançada pelo grupo Mello e pelo fundo Arcus.

"A oferta dos Mello é muito baixa e a Abertis pode fazer pressão para que seja melhorada", defendeu o mesmo trader.

O Grupo Mello e o Arcus oferecem 2,66 euros por cada acção da Brisa.

* O euro inverteu a tendência positiva do início da sessão e segue em queda face à divisa norte-americana, a cair 0,05 pct para 1,3317 dolares.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem a subir para 11,904 pct, dos anteriores 11,84 pct.

Também as congéneres em Espanha e Itália seguem em alta, com a espanhola a subir para 5,41 pct de 5,36 pct ontem e a italiana nos 5,131 pct, face a 5,112 pct.

* Os preços do petróleo seguem em queda nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a cair 0,02 pct para 125,40 dólares e do Nymex a descer 0,42 pct para 104,79 dólares o barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)