LISBOA, 4 Abr As acções da banca de Portugal seguem em forte queda com os pares europeus e com o maior banco privado português Millennium bcp a afundar 9 pct, após o mau resultado do leilão de Obrigações do Tesouro de Espanha, que fez ressurgir o receio de Madrid ter também de pedir um 'bailout', disseram traders.

"Os bancos portugueses estão a ser muito pressionados pelos receios em relação aos periféricos, especialmente Espanha", afirmou Paulo Rosa, trader da Go Bulling, no Porto.

À semelhança de Portugal, que testou os mercados com a emissão bem sucedida de Bilhetes do Tesouro (BT) a 18 meses, Espanha também foi hoje ao mercado primário de dívida, para colocar até 3.500 ME em Obrigações do Tesouro (OT) com maturidades em 2015, 2016 e 2020.

Porém, o leilão espanhol desapontou os mercados, uma vez que apenas foram colocados 2.500 milhões de euros (ME), com taxas de juro mais elevadas em todas as maturidades, reflectindo o risco crescente que os investidores lhe atribuem.

Este facto, numa altura em que Espanha está no centro das atenções devido à sua difícil situação orçamental, trouxe de volta para primeiro plano os receios em relação ao futuro da Zona Euro, que tinham diminuído com o acordo para o segundo resgate à Grécia e com a cedência de liquidez à banca realizada pelo Banco Central Europeu (BCE).

O sector financeiro encontra-se entre os mais afectados por esta situação, com o índice europeu DJ Stoxx a perder.

A banca portuguesa está, porém, a perder mais que o índice europeu, com o Millennium bcp a cair 8,15 pct para 0,124 euros -- o valor mais baixo desde 16 de Janeiro -- enquanto o Banco Espírito Santo (BES) perde 4,29 pct para 1,242 euros e o BPI recua 4,86 pct para 0,45 euros.

Segundo os traders, a queda mais acentuada do BCP deve-se ao facto de à cotação actual a acção ser uma 'penny stock'.

A descida da banca nacional é também mais cavada que a do 'benchmark' nacional PSI20, que recua 2,55 pct.

"A explicação que encontramos para a forte queda dos títulos da banca é o facto de o leilão de Espanha não ter corrido bem", disse, por sua vez, Susana Ferreira da Silva, trader do BES Investimento.

Ressalvou: "no entanto, há todo um conjunto de factores que estão a provocar isto, como o facto de o BCE excluir, para já, novas operações de LTRO (Longer-term refinancing operation), ou de esta semana ser mais curta devido à Páscoa. Não é apenas uma notícia a causar isto".

"Além disso, os bancos portugueses têm de realizar aumentos de capital e a cada dia que passa a situação agrava-se", acrescentou.

ESPANHA NO CENTRO DO FURACÃO

A dívida pública espanhola em 2012 deverá ascender a 79,8 pct do Produto Interno Bruto (PIB), bastante acima do limiar de 60 pct recomendado pela Comissão Europeia

O Governo espanhol anunciou na semana passada um orçamento draconiano que prevê cortes na ordem dos 27 mil milhões de euros, mas os mercados não estão ainda convencidos da capacidade do Executivo de Madrid para cumprir as duras medidas anunciadas.

Além disso, o agravamento do desemprego e a deterioração da actividade económica alimentam receios de que o tesouro espanhol não será capaz de arrecadar receita fiscal suficiente, abrindo caminho a um pedido de resgate semelhante ao de Portugal, Grécia e Irlanda.

Este cenário causa arrepios aos investidores, uma vez que a Espanha, tal como a Itália, é considerada 'too big to fail', pondo em causa o próprio futuro da união monetária.

"A questão chave é a fraqueza dos países periféricos da Europa, que parece estar a chegar ao centro e esta é que é a principal preocupação", disse Marcus Ashworth, 'Head' de Estratégia Macro do Espírito Santo Investment Bank, em Londres.

O índice madrileno Ibex recua 2,34 pct para 7.641 pontos. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)