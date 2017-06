LISBOA, 4 Abr A Caixa Geral de Depósitos (CGD), banco estatal que tem posições accionistas na Portugal Telecom (PT), Cimpor, Zon Multimedia, BCP e Brisa, reitera a sua estratégia de vender participações não essenciais ao seu negócio bancário, segundo o porta-voz.

Questionado sobre se a Caixa vai vender os 6,3 pct que detém na PT, esta fonte oficial do banco declinou nomear empresas em concreto, mas lembrou que o Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) que Portugal assinou com a 'troika' prevê a venda das participações da Caixa fora do negócio bancário.

"A CGD prosseguirá a sua orientação estratégica, em linha com o previsto no PAEF, incluindo a alienação de participações financeiras não essenciais, para se concentrar na actividade bancária principal de captação de recursos e concessão de crédito e, desse modo, contribuir para o adequado financiamento da economia", disse o porta-voz.

Ressalvou: "a alienação de participações terá em conta as circunstâncias dos mercados em geral e dos diversos activos em causa".

A Caixa, tal como os seus congéneres portugueses e europeus, tem de atingir um 'core Tier I' mínimo de 9 pct no fim de Junho de 2012, mas calculado segundo regras mais exigentes da EBA, que obrigam à contabilização dos títulos de dívida pública na carteira dos bancos a preços de mercado.

A esta exigência acresce a obrigação que o acordo de 'bailout' estabelece para os principais bancos portugueses, de um 'core tier I' mínimo de 10 pct no final do ano, calculado de acordo com os critérios do Banco de Portugal.

No final de 2011, o 'core Tier I' da CGD era de 9,4 pct, calculado segundo os critérios do Banco de Portugal, que não têm em conta as menos-valias com a contabilização da dívida pública ao preço de mercado.

Por isso, a Caixa necessita de fundos adicionais para cumprir a meta da EBA para Junho.

Porém, ao contrário dos bancos privados, a Caixa está impedida de recorrer à linha de capitalização da 'troika', devendo reforçar o rácio através de um aumento de capital subscrito pelo accionista Estado e por meios próprios, como a venda de activos, a desalavancagem e a retenção de lucros.

Com esse objectivo, o banco estatal deu já o tiro de partida para a venda de 11 pct da Zon Multimédia e de 9,6 pct da Cimpor, esperando-se que a privatização de pelo menos parte da sua holding de seguros e saúde tenha lugar até ao final do ano.

Além das participações na PT, Cimpor e Zon, a Caixa detém 3 pct do BCP, 1,5 pct da Brisa, 1,1 pct da REN, 1 pct da Galp Energia e 14,24 pct da espanhola La Seda de Barcelona.

A venda das participações ocorre, porém, numa altura em que estes activos estão a preço de saldo, devido à queda das suas cotações bolsistas no seguimento dos sucessivos cortes do 'rating' de Portugal desde o início do ano passado.

Devido a esta desvalorização, no exercício de 2011, a Caixa registou imparidades com títulos no valor de 631 milhões de euros (ME), com a desvalorização das participações na PT, BCP, Brisa e Zon a ascenderem a 349 ME.

Grande parte destas menos-valias deveu-se à desvalorização das acções da PT, que no final de Junho de 2011 estava inscrita no balanço da Caixa com um valor de 374 ME e que está agora avaliada em 217 ME.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)